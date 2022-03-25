Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm bị soi "bằng chứng" là thành viên nhóm anti-fan một sao nữ Vbiz: Liệu có bằng mặt không bằng lòng?

Mới đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra tài khoản Tiktok của Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đồng loạt theo dõi một kênh TikTok anti-fan của Miko Lan Trinh và bạn trai. Kênh tiktok này được cho là thường xuyên đăng tải các video cà khịa, soi mói, tẩy chay Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới.

Vốn được xem là những người đồng nghiệp và từng cùng nhau xuất hiện trong một số chương trình, thế nên hành động của 2 nam diễn viên hài khiến nhiều người đặt nghi vấn đề việc Trấn Thành - Lê Dương Bảo Lâm "bằng mặt không bằng lòng" với Miko Lan Trinh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng tài khoản của cả hai đã ai đó... hack, bởi cả 2 tài khoản chính chủ này đều lâu rồi không cập nhật gì mới.