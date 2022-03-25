Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm bị soi "bằng chứng" là thành viên nhóm anti-fan một sao nữ Vbiz: Liệu có bằng mặt không bằng lòng?

Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm bỗng xuất hiện trong danh sách những người theo dõi của trang anti-fan một sao nữ Vbiz và bạn trai, khiến nhiều người đặt nghi vấn các nghệ sĩ này bằng mặt không bằng lòng nhau?
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Mới đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra tài khoản Tiktok của Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đồng loạt theo dõi một kênh TikTok anti-fan của Miko Lan Trinh và bạn trai. Kênh tiktok này được cho là thường xuyên đăng tải các video cà khịa, soi mói, tẩy chay Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới.
Vốn được xem là những người đồng nghiệp và từng cùng nhau xuất hiện trong một số chương trình, thế nên hành động của 2 nam diễn viên hài khiến nhiều người đặt nghi vấn đề việc Trấn Thành - Lê Dương Bảo Lâm "bằng mặt không bằng lòng" với Miko Lan Trinh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng tài khoản của cả hai đã ai đó... hack, bởi cả 2 tài khoản chính chủ này đều lâu rồi không cập nhật gì mới.
Về phía Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới Kenji, dù từng là cặp đôi LGBT được đông đảo khán giả yêu mến, thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, cả hai đang là một trong những sao Việt sở hữu lượng anti-fan đông đảo nhất. Lý do là bởi cặp đôi bất ngờ vướng vào lùm xùm về "tiểu tam", nói dối trắng trợn và "dắt mũi dư luận".
Cụ thể, hồi tháng 8/2021, bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh bị một cô gái tên L., tự nhận là bạn gái cũ, tố nữ ca sĩ là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc của cô và bạn trai chuyển giới. Không những vậy, cô còn đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh bạn trai Miko là người phụ bạc, nói dối... Đáp lại, Kenji phủ nhận, nói mình và L. chưa từng yêu nhau.
Sau vụ việc, dù đã nhiều lần lên tiếng giải thích mọi chuyện, tuy nhiên cặp đôi Miko Lan Trinh và Kenji vẫn bị tung ra nhiều bằng chứng về việc nói dối, "nổ" quá đà... cùng hàng loạt phốt thái độ khác khiến cặp đôi liên tục hứng chịu những lời chỉ trích của dân mạng.