Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin MC Trấn Thành qua đời vì COVID-19 khiến dân tình hoang mang.

Theo báo Công an nhân dân, chiều ngày 24/3, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Thanh tra sở nhanh chóng vào cuộc xử lý ngay trường hợp đăng thông tin bịa đặt về nghệ sỹ Trấn Thành trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 23/3, một tài khoản mạng xã hội có tên Mimh C. đã bất ngờ đăng tải bài viết trên trang Fanpage "Người Cà Mau" với nội dung nghệ sĩ Trấn Thành đã qua đời ở tuổi 35 vì COVID-19.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

"Tin sốc chiều 22/3: Hồng Vân, Việt Hương xót xa thông báo về việc Trấn Thành ra đi mãi mãi ở tuổi 35 vì COVID-19 khiến cả Showbiz và CĐM (cộng đồng mạng) bàng hoàng. Vĩnh biệt và mong anh siêu thoát", cùng hình ảnh cắt ghép nghệ sỹ Trấn Thành rất phản cảm" - nguyên văn bài viết do tài khoản trên đăng tải.

Đến khoảng 21h cùng ngày, nội dung chia sẻ trên đã được gỡ bỏ khỏi Fanpage Người Cà Mau cũng như tài khoản Facebook Mimh C..

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Được biết, ngày 17/3, trên trang cá nhân, nam MC Trấn Thành đã thông báo bản thân dương tính với Covid-19. Anh cập nhật hình ảnh que test nhanh 2 vạch kèm dòng trạng thái: "Rồi ai cũng dính!".

Trấn Thành thông báo dương tính với COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Trong quá trình điều trị, Trấn Thành cũng có những triệu chứng như đau họng, sốt, mệt mỏi nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của bà xã Hari Won đến ngày 22/3, nam MC cho biết đã "chiến thắng" bệnh tật và cập nhật hình ảnh "1 vạch" trong sự chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ.

Và đã khỏi bệnh - Chụp màn hình

Mới đây thôi, Trấn Thành còn có bài viết gửi lời cảm ơn bà xã và cho biết "ta tìm đúng người".

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