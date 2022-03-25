Sau khi gặp 'biến', CĐM bất ngờ 'đào' lại những phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Phương Hằng về sao Việt

Hậu trường 25/03/2022 11:08

Trước khi bị Công an TP.HCM khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục lên livestream tố các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên...

Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, vào tối 24/3, công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Hiện vụ việc này đang thu hút sự quan tâm từ công chúng. 

Cơ quan chức năng cho biết nữ đại gia đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan. Do đó, trước sự việc trên, cư dân mạng lại một lần nữa "đào" lại những phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Phương Hằng về các sao Việt.

Hoài Linh cấu kết với ông Võ Hoàng Yên để lừa đảo

Trong một livestream của mình, bà Hằng từng cho rằng danh hài Hoài Linh từng hầu đồng vì nghệ sĩ này có mối quan hệ mật thiết với ông Võ Hoàng Yên. Nữ đại gia từng chia sẻ: "Người đàn ông này xuất hiện trong clip quan trọng của ông Võ Hoàng Yên để bàn cách lấy tiền của bệnh nhân, cũng xuất hiện trong clip hầu đồng của Hoài Linh. Quý vị thấy họ cao thủ thế nào, cấu kết với nhau chùm chùm, lớp lớp để đối đãi với chúng ta. Nếu không phải là tôi thì chẳng ai lật được bộ mặt lừa đảo này ra. Tôi chỉ buồn một điều, Hoài Linh là một nghệ sĩ có tài thực sự mà sao lại đi cấu kết với một người mất nhân, mất nghĩa, bán rẻ lương tâm, lương tri để thâm nhập sâu vào, cho học trò đi học nghề để tiếp tục ra đi lừa đảo nữa..."

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Bà từng tố Hoài Linh lừa đảo và ăn chặn từ thiện - Ảnh: Internet

Vy Oanh đẻ thuê, giật chồng

Bên cạnh đó, ca sĩ Vy Oanh là người liên tục được bà chủ Đại Nam nhắc đến trong các livestream với nhiều chuyện liên quan đến đời tư của cô. Nữ CEO cáo buộc Vy Oanh: "Bây giờ, Vy Oanh có muốn tôi lôi lại dĩ vãng của cô ra không? Vy Oanh nói tôi tại sao hiến tặng 1000 tỷ không đưa tiền mặt lại đưa đất... Có doanh nghiệp nào lại để 1000 tỷ tiền mặt không? Người ta đi kinh doanh thì ai để 1.000 tỷ sẵn ra đấy. Đất không là tiền à? Ý Vy Oanh nói tôi và anh Dũng nói xạo. Chúng tôi từ thiện cũng bị cô ta bắt lỗi là vì sao không cho tiền mặt".

Ngay sau đó, cuộc chiến giữa nữ đại gia và Vy Oanh liên tục "nổ ra" khiến dân tình ngán ngẩm một thời gian dài.

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Bà Phương Hằng tố Vy Oanh đẻ thue - Ảnh: Internet

Vì bênh cố nghệ sĩ Phi Nhung, Trang Trần bị xúc phạm nghề nghiệp

Bởi vì nữ CEO có những lời lẽ không hay với cố ca sĩ Phi Nhung, Trang Trần lên tiếng bênh vực. Do đó, bà Hằng từng cho rằng Trang Trần suốt đời chỉ là cái bóng của mình. Khi bị Trang Trần phản bác, bà tỏ ra kiêu ngạo và tự phụ vào năng lực bản thân.

Bà trùm Đại Nam thách thức cựu siêu mẫu: "Em ơi em có chửi chị 1.000 lần chị vẫn xinh đẹp, chị vẫn ở trong lòng công chúng cho nên em không có cửa đâu. Chị không có bán hàng online giống em mà ăn nói tục tĩu như em. Chị không bán đậu phụ mắm tôm, bán hàng online. Mà em được cái gì? Trời sanh em ra để có cái miệng chửi thiên hạ, cái miệng của em tạo nghiệp... Chị không ân oán gì với em mà em có chửi chị thêm 1.000 lần nữa thì em vẫn là con Trang Khàn, cái con đi bán đồ online thôi. Cũng không hơn gì được chị đâu em ơi. Lý do gì? Em ghen giùm hay em bị điên? Lâu lâu phải có người chửi lại em chứ không thôi em chửi thiên hạ em quen miệng. Chị không biết nói tục giống em... ăn tục nói phét cũng là con đi kiếm tiền lẻ thôi mà bày đặt!".

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Nữ đại gia từng xúc phạm nghề nghiệp của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Sau Hoài Linh, bà Phương Hằng tiếp tục lôi nhiều nghệ sĩ khác vào cuộc. Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị bà Phương Hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp, cho rằng họ chặn tiền từ thiện. Cụ thể, bà liên tục "nằm mơ" nói số tiền Thủy Tiên quyên góp được là hơn 320 tỉ đồng chứ không phải 177 tỉ đồng như công bố trước đó. Song, vợ chồng nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng về ồn ào vụ tiền từ thiện. Cặp đôi hẹn sẽ sao kê và livestream trực tiếp tại ngân hàng.

Vào cuối tháng 8/2021, mạng xã hội lại "dậy sóng" khi trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định đang giữ khoảng 1,9kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, với số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến 96 tỉ đồng chứ không phải 1,8 tỉ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố. Bà Phương Hằng còn yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải công khai sao kê tiền từ thiện nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Sau đó, MC Trấn Thành cũng bị bà Phương Hằng gọi tên. Theo đó, bà Phương Hằng cho rằng, Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện. Bà đặt nghi vấn, Fanpage của Trấn Thành hơn 18 triệu theo dõi không thể quyên góp số tiền chỉ 9 tỉ đồng. Bà còn thách đố nếu Trấn Thành sao kê sẽ cho 50 tỉ đồng.

Ngoài các nghệ sĩ kể trên, bà Phương Hằng còn tiếp tục tố Việt Hương, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi... cũng kêu gọi từ thiện nhưng không minh bạch.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Hoài Linh Vy Oanh Trang Trần Đàm Vĩnh Hưng sao Việt

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