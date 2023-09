Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, vào tối 24/3, công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Hiện vụ việc này đang thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Cơ quan chức năng cho biết nữ đại gia đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan. Do đó, trước sự việc trên, cư dân mạng lại một lần nữa "đào" lại những phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Phương Hằng về các sao Việt.