Quang Hà bất ngờ đăng đàn cầu nguyện người thân, dàn sao Việt ồ ạt hỏi thăm

Mới đây, trang cá nhân Quang Hà bất ngờ đăng dòng trạng thái nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trên trang cá nhân Quang Hà bất ngờ đăng dòng trạng thái kèm bức ảnh 1 chiếc cây mọc ra từ bức tường nứt gây xôn xao dư luận. Nam ca sĩ cầu nguyện: "Cầu mong sự bình an đến cho bố của con, Nam mô a di đà Phật".

Ngay sau khi chia sẻ, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã vào hỏi han tình hình của bố nam ca sĩ. Mặc dù không chia sẻ rõ lý do, nhưng từ dòng trạng thái của Quang Hà có thể thấy bố anh đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Bài viết gây chú ý của nam ca sĩ Quang Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài viết được đăng tải, dưới phần bình luận Quế Vân, Nguyên Vũ, MC Anh Quân, ca sĩ Việt Tú, ca sĩ Thanh Thảo, :

Quế Vân: "Chúc bác bình an ạ"

Nguyên Vũ: "Sẽ ổn nè, cầu mong bác mau khỏe"

MC Anh Quân: "Cầu mong bác bình an và mau khỏe"

Ca sĩ Thanh Thảo: "Mong mọi điều tốt đẹp và bình an đến với Bố của Hà và gia đình"

Dàn sao Việt gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bố của Quang Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, một số khán giả cũng gửi lời hỏi thăm, động viên tới gia đình nam ca sĩ. Không ít người hâm mộ viết: "Cầu may mắn đến với gia đình em", "Con chúc bác thật nhiều sức khỏe", "Cầu mong bố em luôn bình an mạnh khoẻ", "Anh cho em gửi lời chúc sức khoẻ bình an đến bác ạ", "Cầu mong bố anh mau khoẻ lại anh nhé"...

Nhắc đến Quang Hà, khán giả lại nhớ đến loạt ca khúc đình đám đã tạo nên ký ức của biết bao thế hệ 8X, 9X như Định mệnh, Trăm năm không quên và thành công nhất chính là Ngỡ, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt giúp Quang Hà tạo dấu ấn suốt 10 năm qua. Với giọng hát trầm ấm và vẻ ngoài thu hút, Quang Hà sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo.

