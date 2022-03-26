Mạnh Quỳnh gây xúc động khi tiết lộ lý do đem 2 sáng tác viết riêng cho Phi Nhung lên concert tại Việt Nam

Hậu trường 26/03/2022 19:58

Vốn được xem là "tình sân khấu", Mạnh Quỳnh luôn hướng trái tim về người đồng nghiệp quá cố của mình.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ, khán giả và những nghệ sĩ khác, trong đó có "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh. Thời gian qua, nam ca sĩ dần trở lại hoạt động nghệ thuật, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó khán giả vẫn nhận ra nỗi nhớ người bạn thân thiết của mình vô cùng da diết.

Mới đây, khán giả không khỏi bồi hồi xúc động với lí do Mạnh Quỳnh sẽ đem 2 sáng tác viết riêng cho Phi Nhung lên concert lần này. Theo đó, thông tin về việc Mạnh Quỳnh sẽ bay từ Mỹ về Việt Nam tham gia concert "Nhớ Nhung" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Với chủ đề "Nhớ Nhung", cư dân mạng dự đoán Mạnh Quỳnh nhằm tri ân đến người đã mất. Phía chương trình cũng từng tiết lộ Mạnh Quỳnh sẽ mang đến concert lần này 2 bài hát anh viết tặng riêng cho cố ca sĩ Phi Nhung.

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Mạnh Quỳnh dần trở lại hoạt động nghệ thuật, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó khán giả vẫn nhận ra nỗi nhớ đồng nghiệp da diết - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên và cũng được biết sẽ là lần duy nhất nam ca sĩ sẽ thể hiện hai ca khúc này trên sân khấu. Ban đầu, Mạnh Quỳnh chỉ muốn giữ riêng những kỷ niệm, những khoảnh khắc này cho riêng mình và chưa có ý định sẽ mang nó trình diễn lên sân khấu. 

Song, Mạnh Quỳnh cũng đã chia sẻ rằng: "Nhưng, nghĩ lại, nếu cùng chia sẻ những kỷ niệm này với khán giả yêu mến Phi Nhung, có lẽ, ở đâu đó, Phi Nhung cũng vui và hạnh phúc hơn". 

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Mạnh Quỳnh chắc hẳn đã dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết cho hai sáng tác này - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cho rằng chính vì nghĩ đến Phi Nhung cũng như những tình cảm mà cố ca sĩ đã, Mạnh Quỳnh đã quyết định mang ca khúc này lên sân khấu. Sau câu chuyện này, khán giả thêm phần nghẹn ngào cũng như ngưỡng mộ tình bạn tri kỉ của Mạnh Quỳnh dành cho cố nghệ sĩ. 

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