Xót xa hoàn cảnh 'bữa đói, bữa no' của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh: Đi làm móng dạo, dọn nhà thuê, bệnh tật quanh năm

Hậu trường 26/03/2022 17:00

Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh vất vả mưu sinh bằng nghề làm móng dạo. Song, bà thường lâm cảnh 'bữa đói, bữa no' vì chẳng ai chịu làm do già yếu, mắt kém.

Trên trang cá nhân, nhóm Ngũ Long du ký (diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà và Hoa hậu Diễm Hương) tiếp tục chương trình thiện nguyện "Thương đời chợ gạo nước sông". Trong chương trình, các nghệ sĩ đã đến thăm và giúp đỡ những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn. Gần đây, các diễn viên gây xúc động khi tiết lộ cuộc sống hiện tại của "đào chính" cải lương Hoa Mỹ Hạnh.

Theo chia sẻ. cuộc đời nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vô cùng trắc trở, bị chồng phản bội cuỗm sạch tài sản sau một đêm khiến cô tay trắng. Đứa con trai duy nhất của bà sau này cũng qua đời vì sốt xuất huyết. Ở tuổi xế chiều, Hoa Mỹ Hạnh phải sống nghèo khổ một mình, đi làm nail dạo, trong người mang nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, mùa dịch ế ẩm nên Hoa Mỹ Hạnh hiện đã bỏ nghề làm nail dạo, ai kêu dọn dẹp, quét rửa nhà cửa thì tới làm thuê cho người ta dù tuổi cao sức yếu.

hoa my hanh
hoa my hanh 1
Khán giả xót xa khi bắt gặp nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đi dọn nhà thuê, chùi toilet - Ảnh: Chụp màn hình

 

Tại nhà trọ nhỏ hẹp của mình, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tâm sự: "Tôi dọn một căn nhà ba tầng mất hai tiếng đồng hồ, dọn từ tầng 1 lên tầng 3, chùi cả toilet, mệt lắm, được trả 100 ngàn. Dù mệt như vậy nhưng không phải ngày nào tôi cũng có việc, bữa được bữa không. Tôi không đi làm nail được vì chẳng ai làm. Thực ra tôi vẫn còn làm nail nhưng đầu năm được một bộ, cuối năm làm thêm bộ nữa, cả năm làm được hai bộ".

Trước đó, nữ nghệ sĩ từng cho biết, bản thân mắc nhiều bệnh như tiểu đường, tim, huyết áp, mỡ nhiễm máu. Do đó, khi nhắc đến tình trạng sức khỏe hiện tại, bà bộc bạch: "Bệnh tình tôi ngày một nặng. Chân tôi không biết bị làm sao nhưng đi không được, phải vào viện nằm hoài. Giờ tôi bị thần kinh tọa ảnh hưởng tới chân, đi nhiều thì đau lắm, phải uống thuốc suốt đời. Tôi phải đợi khi nào có tiền mới dám vào viện lấy thuốc, nên lâu lâu mới đi một lần. Tôi mua hết 820 ngàn tiền thuốc uống được trong một tháng là hết".

hoa my hanh 2
Nhóm Ngũ Long du ký (diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà và Hoa hậu Diễm Hương) đến thăm nhà - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi ở có một mình và được bảo hiểm y tế do một cô người quen mua cho mỗi năm một lần. Người ta thấy tôi tội nghiệp nên mua cho thôi chứ tôi không có lương hưu hay trợ cấp gì hết. Giờ tôi dù yếu cũng phải cố dọn dẹp thuê để kiếm tiền đóng tiền nhà. Tôi ở trọ ghép, mỗi tháng 3 triệu chưa kể điện nước. Nói chung, cuộc sống của tôi chật vật lắm, phải ăn uống cực khổ, tằn tiện", bà tâm sự. 

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cải lương tâm sự mong ước lớn nhất của bà là có sức khỏe, được làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

Sau ồn ào bị trục xuất khỏi nhà giữa đêm, Thúy Nga lần đầu tiết lộ nguyên do vẫn là 'mẹ đơn thân'

Sau ồn ào bị trục xuất khỏi nhà giữa đêm, Thúy Nga lần đầu tiết lộ nguyên do vẫn là 'mẹ đơn thân'

Mới đây, Thúy Nga đã không ngần ngại tiết lộ lý do khiến nữ danh hài vẫn chưa tái hôn cho tới thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa Mỹ Hạnh sao Việt Phi Phụng Phương Dung

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 34 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 34 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?