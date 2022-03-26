Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh vất vả mưu sinh bằng nghề làm móng dạo. Song, bà thường lâm cảnh 'bữa đói, bữa no' vì chẳng ai chịu làm do già yếu, mắt kém.

Trên trang cá nhân, nhóm Ngũ Long du ký (diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà và Hoa hậu Diễm Hương) tiếp tục chương trình thiện nguyện "Thương đời chợ gạo nước sông". Trong chương trình, các nghệ sĩ đã đến thăm và giúp đỡ những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn. Gần đây, các diễn viên gây xúc động khi tiết lộ cuộc sống hiện tại của "đào chính" cải lương Hoa Mỹ Hạnh. Theo chia sẻ. cuộc đời nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vô cùng trắc trở, bị chồng phản bội cuỗm sạch tài sản sau một đêm khiến cô tay trắng. Đứa con trai duy nhất của bà sau này cũng qua đời vì sốt xuất huyết. Ở tuổi xế chiều, Hoa Mỹ Hạnh phải sống nghèo khổ một mình, đi làm nail dạo, trong người mang nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, mùa dịch ế ẩm nên Hoa Mỹ Hạnh hiện đã bỏ nghề làm nail dạo, ai kêu dọn dẹp, quét rửa nhà cửa thì tới làm thuê cho người ta dù tuổi cao sức yếu.

Khán giả xót xa khi bắt gặp nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đi dọn nhà thuê, chùi toilet - Ảnh: Chụp màn hình Tại nhà trọ nhỏ hẹp của mình, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tâm sự: "Tôi dọn một căn nhà ba tầng mất hai tiếng đồng hồ, dọn từ tầng 1 lên tầng 3, chùi cả toilet, mệt lắm, được trả 100 ngàn. Dù mệt như vậy nhưng không phải ngày nào tôi cũng có việc, bữa được bữa không. Tôi không đi làm nail được vì chẳng ai làm. Thực ra tôi vẫn còn làm nail nhưng đầu năm được một bộ, cuối năm làm thêm bộ nữa, cả năm làm được hai bộ".

Trước đó, nữ nghệ sĩ từng cho biết, bản thân mắc nhiều bệnh như tiểu đường, tim, huyết áp, mỡ nhiễm máu. Do đó, khi nhắc đến tình trạng sức khỏe hiện tại, bà bộc bạch: "Bệnh tình tôi ngày một nặng. Chân tôi không biết bị làm sao nhưng đi không được, phải vào viện nằm hoài. Giờ tôi bị thần kinh tọa ảnh hưởng tới chân, đi nhiều thì đau lắm, phải uống thuốc suốt đời. Tôi phải đợi khi nào có tiền mới dám vào viện lấy thuốc, nên lâu lâu mới đi một lần. Tôi mua hết 820 ngàn tiền thuốc uống được trong một tháng là hết". Nhóm Ngũ Long du ký (diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà và Hoa hậu Diễm Hương) đến thăm nhà - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi ở có một mình và được bảo hiểm y tế do một cô người quen mua cho mỗi năm một lần. Người ta thấy tôi tội nghiệp nên mua cho thôi chứ tôi không có lương hưu hay trợ cấp gì hết. Giờ tôi dù yếu cũng phải cố dọn dẹp thuê để kiếm tiền đóng tiền nhà. Tôi ở trọ ghép, mỗi tháng 3 triệu chưa kể điện nước. Nói chung, cuộc sống của tôi chật vật lắm, phải ăn uống cực khổ, tằn tiện", bà tâm sự. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cải lương tâm sự mong ước lớn nhất của bà là có sức khỏe, được làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

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