Xôn xao thông tin nam ca sĩ Quang Linh qua đời, thực hư ra sao?

Hậu trường 28/03/2022 14:21

Mới đây, một diễn đàn trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin nam ca sĩ Quang Linh qua đời khiến nhiều người hoang mang.

Nhắc đến sự nghiệp âm nhạcQuang Linh rất thành công trong dòng nhạc dân ca, đặc biệt là nhạc mang âm hưởng Huế. Bên cạnh đó, chất giọng của anh còn thể hiện những dòng nhạc trẻ, nhạc đương đại đầy cảm xúc. Một số bài hát nổi tiếng của nam ca sĩ phải kể đến đó là Chim Sáo Ngày Xưa, Ai Ra Xứ Huế, Thương Quá Việt Nam, Bạn Tôi, Chân Quê, Tóc Em Đuôi Gà, Ca Dao Em Và Tôi,... Thành công trong sự nghiệp giúp Quang Linh có được khối tài sản khá "khủng". 

Mới đây, một diễn đàn bất ngờ chia sẻ bài viết có tiêu đề "Tin buồn: Quang Linh vừa ra đi mãi mãi ở tuổi 51. Sao Việt đang hoang mang khi nhận tin". Thông tin còn sử dụng hình ảnh của nam ca sĩ để minh họa.

quang linh
Nam ca sĩ Quang Linh lên tiếng trước thông tin qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, ca sĩ Quang Linh đã lên trang cá nhân phủ nhận tin đồn sai lệch. Anh viết: "Đêm khuya chính chủ hiện hồn. Sáng giờ nhiều người inbox quá làm tôi phải trả lời mệt nghỉ".

Hiện tại, ca sĩ Quang Linh đã bước vào độ tuổi U60 nhưng vẫn còn "độc thân vui tính" và giữ được vẻ ngoài phong độ nhờ chăm chỉ luyện tập, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Nam ca sĩ vẫn đang sống lẻ bóng một mình trong căn nhà rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện nghi và nằm ngay trên con đường lớn. Bên cạnh đó, anh vốn nổi tiếng khi vô cùng khéo tay và thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho mình. Anh còn cho biết những lúc rảnh rỗi, anh sẽ nấu những món cầu kỳ, phức tạp hơn.

quang linh 1
Ca sĩ Quang Linh vẫn 'độc thân vui vẻ' và sức khỏe ổn định ở tuổi U60 - Ảnh: FBNV
quang linh 1
Nam ca sĩ Quang Linh - Ảnh: Internet

Việc những tin bài giả người nổi tiếng qua đời tràn lan trên mạng xã hội không phải là lần đầu tiên xảy ra. Trước đó, vào ngày 25/03, MC Trấn Thành bày tỏ sự khó chịu khi bị một tài khoản mạng xã hội chia sẻ tin anh đã qua đời sau khi bị nhiễm Covid-19.

Đây là những việc làm cần phải lên án gay gắt, bài trừ và loại bỏ. Hành động lan truyền thông tin sai lệch nhằm mục đích xấu, câu tương tác thường xuyên xảy ra. Các trang tin lợi dụng tên tuổi của các nghệ sĩ nhằm tạo niềm tin, gây sự chú ý với khán giả. 

Xôn xao thông tin Hiền Hồ lái xế hộp lên núi An Giang 'ở ẩn' ngay giữa 'bão' lùm xùm tình ái

Xôn xao thông tin Hiền Hồ lái xế hộp lên núi An Giang 'ở ẩn' ngay giữa 'bão' lùm xùm tình ái

Sau hơn 1 tuần 'nổ ra' lùm xùm tình ái, chiếc xe G63 được cho là của Hiền Hồ đã được bắt gặp tại An Giang.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Linh tin đồn Quang Linh qua đời sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 34 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 34 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?