Mới đây, một diễn đàn trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin nam ca sĩ Quang Linh qua đời khiến nhiều người hoang mang.

Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc, Quang Linh rất thành công trong dòng nhạc dân ca, đặc biệt là nhạc mang âm hưởng Huế. Bên cạnh đó, chất giọng của anh còn thể hiện những dòng nhạc trẻ, nhạc đương đại đầy cảm xúc. Một số bài hát nổi tiếng của nam ca sĩ phải kể đến đó là Chim Sáo Ngày Xưa, Ai Ra Xứ Huế, Thương Quá Việt Nam, Bạn Tôi, Chân Quê, Tóc Em Đuôi Gà, Ca Dao Em Và Tôi,... Thành công trong sự nghiệp giúp Quang Linh có được khối tài sản khá "khủng". Mới đây, một diễn đàn bất ngờ chia sẻ bài viết có tiêu đề "Tin buồn: Quang Linh vừa ra đi mãi mãi ở tuổi 51. Sao Việt đang hoang mang khi nhận tin". Thông tin còn sử dụng hình ảnh của nam ca sĩ để minh họa.

Nam ca sĩ Quang Linh lên tiếng trước thông tin qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, ca sĩ Quang Linh đã lên trang cá nhân phủ nhận tin đồn sai lệch. Anh viết: "Đêm khuya chính chủ hiện hồn. Sáng giờ nhiều người inbox quá làm tôi phải trả lời mệt nghỉ". Hiện tại, ca sĩ Quang Linh đã bước vào độ tuổi U60 nhưng vẫn còn "độc thân vui tính" và giữ được vẻ ngoài phong độ nhờ chăm chỉ luyện tập, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Nam ca sĩ vẫn đang sống lẻ bóng một mình trong căn nhà rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện nghi và nằm ngay trên con đường lớn. Bên cạnh đó, anh vốn nổi tiếng khi vô cùng khéo tay và thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho mình. Anh còn cho biết những lúc rảnh rỗi, anh sẽ nấu những món cầu kỳ, phức tạp hơn.

Ca sĩ Quang Linh vẫn 'độc thân vui vẻ' và sức khỏe ổn định ở tuổi U60 - Ảnh: FBNV Nam ca sĩ Quang Linh - Ảnh: Internet Việc những tin bài giả người nổi tiếng qua đời tràn lan trên mạng xã hội không phải là lần đầu tiên xảy ra. Trước đó, vào ngày 25/03, MC Trấn Thành bày tỏ sự khó chịu khi bị một tài khoản mạng xã hội chia sẻ tin anh đã qua đời sau khi bị nhiễm Covid-19. Đây là những việc làm cần phải lên án gay gắt, bài trừ và loại bỏ. Hành động lan truyền thông tin sai lệch nhằm mục đích xấu, câu tương tác thường xuyên xảy ra. Các trang tin lợi dụng tên tuổi của các nghệ sĩ nhằm tạo niềm tin, gây sự chú ý với khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-thong-tin-nam-ca-si-quang-linh-qua-doi-thuc-hu-ra-sao-458645.html