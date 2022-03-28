Xôn xao thông tin Hiền Hồ lái xế hộp lên núi An Giang 'ở ẩn' ngay giữa 'bão' lùm xùm tình ái

Sau hơn 1 tuần 'nổ ra' lùm xùm tình ái, chiếc xe G63 được cho là của Hiền Hồ đã được bắt gặp tại An Giang.

Những ngày vừa qua, ồn ào tình ái của nữ ca sĩ Hiền Hồ được dư luận quan tâm và bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng bỗng "truyền tay" những hình ảnh kèm thông tin Hiền Hồ đang có mặt tại An Giang. Theo đó, một tài khoản cá nhân đã chụp lại chiếc xe Mercedes AMG-63, có nhãn hiệu và màu xe giống hệt với xế hộp của Hiền Hồ. Người này cho biết, đã bắt gặp chiếc xe này ở An Giang vào ngày 23/3, trên tuyến đường đi Bảy Núi. Mặc dù vậy, đây chỉ mới là lời phỏng đoán của cư dân mạng, còn tình hình hiện tại của nữ ca sĩ như thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn.

Hiền Hồ lái G63 lên núi tịnh tâm sau ồn ào tình ái được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: Thế giới showbiz Bên cạnh đó, vào ngày 24/3, chiếc G63 của Hiền Hồ cũng được bắt gặp phủ bạt kín mít, nằm im lìm trong hầm đỗ xe của tòa chung cư mà nữ ca sĩ đang ở. Hành động che chắn này có thể là để hạn chế sự chú ý của những người ra vào khu đỗ xe. Căn chung cư này cũng là nơi Hiền Hồ đã ở khoảng 4-5 năm trở lại đây. Do đó, nhiều người cho rằng nguồn tin Hiền Hồ lên núi ở ẩn có thể là nhầm lẫn, hoặc đơn giản cô chỉ đi tịnh tâm thời gian ngắn và sau đó trở về, không phải "lên núi ở ẩn" thời gian dài. Nữ ca sĩ hiện vẫn chưa lên tiếng chính thức sau loạt ồn ào tình ái - Ảnh: FBNV

Trước đó, một loạt ảnh riêng tư của nữ ca sĩ bị tung ra, phát tán rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Sau đó, ồn ào đời tư khiến Hiền Hồ vấp phải nhiều chỉ trích. Kể từ khi lùm xùm tình ái xảy ra, nữ ca sĩ đã vướng phải không ít tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, cô nàng hiện vẫn chưa lên tiếng chính thức, mà thay vào đó là chỉ âm thầm khóa các trang mạng xã hội của mình.

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