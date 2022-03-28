Mỹ Tâm nhận hết lỗi về mình khi ekip bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả

Hậu trường 28/03/2022 09:20

Sau sự cố phát sóng online gala My Soul 1981, Mỹ Tâm cho biết một nhân viên trong ekip đã bị đuổi việc, nhưng cô vẫn nhận mọi lỗi lầm về mình.

Gala My Soul 1981 của Mỹ Tâm diễn ra tại Đà Lạt vào chiều ngày 26/3 vừa qua có sự tham gia của các ca sĩ khách mời như Thịnh suy, Vũ, Khắc Hứng đã thu hút một lượng lớn khán giả theo dõi. Không những đến xem trực tiếp "Nàng họa mi tóc nâu" hát, buổi diễn này còn được nhiều khán giả theo dõi thông qua ứng dụng livestream có trả phí.

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Thông báo dời lịch phát sóng đêm Gala 1 My Soul 1981 trên fanpage của Mỹ Tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Mỹ Tâm và ekip của mình vốn dự định sẽ phát sóng online buổi diễn này vào 21 giờ tối ngày 26/3 (tức tối cùng ngày). Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật không may đã xảy ra khiến cho buổi phát sóng online này bị lùi sang 20 giờ ngày 28/3, thông báo về việc lùi ngày phát sóng cũng đã được đăng tải trên fanpage chính thức của nữ ca sĩ.

Sự cố kỹ thuật lần này này gộp với nhiều lần trước đó giống như "giọt nước tràn ly", đã khiến cho người hâm mộ, những người mong ngóng được xem online đêm diễn của Mỹ Tâm phải lên tiếng. Nhiều khán giả bỏ tiền ra để theo dõi livestream đã để lại nhiều ý kiến khá nặng nề đến ekip làm việc của Mỹ Tâm, đa phần cho rằng đội ngũ này làm việc thiếu tính chuyên nghiệp và xem thường khán giả.

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Mỹ Tâm kết hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng trong đêm diễn - Ảnh: Thanh Niên

Trong nỗ lực xoa dịu sự tức giận của khán giả, Mỹ Tâm đã lên tiếng về sự cố lần này trực tiếp vào đêm gala My Soul 1981 thứ hai diễn ra vào chiều tối ngày 27/3 vừa qua. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, sự cố này quá bất ngờ và không thể lường trước, tuy nhiên một nhân viên đã bị sa thải và cô cũng nhận hết lỗi lần này về mình.

"Ban đầu dự tính là một lần duy nhất không phát lại nhưng nhiều bạn nói 'Cô ơi phải phát lại vì con coi không được'. Vì nói nhiều quá nên các đơn vị xung quanh cũng tác động lên mình, và cũng đồng ý cho chiếu lại. Nhưng sau khi chuẩn bị xong hết rồi, tầm 8h00 tối thì cái file nó không chạy.

Mình hoàn toàn không muốn chuyện đó chút nào, cả trăm người đã cùng cố gắng chạy theo chuyện này. Cứ nghĩ rồi sẽ được thôi nhưng rồi có cố gắng từng phút cuối cùng vẫn không được. Một trong những bạn trong ekip đã bị đuổi việc, quá buồn luôn." - Mỹ Tâm nói.

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Mỹ Tâm cúi đầu nhận lỗi trong sự cố phát sóng online - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng mong khán giả sẽ thông cảm cho lỗi lầm lần này khi không phát sóng được buổi diễn như lịch trình đã đề ra trước đó. Đặc biệt, cô còn nhận hết trách nhiệm về mình và mong rằng mọi người không gọi tên những người khác. Nữ ca sĩ tuyên bố: "Các bạn muốn nói gì thì cứ gọi tên Tâm ra. Những người khác không có lỗi gì hết cả, nếu có gì thì đều là lỗi của Tâm. Cảm ơn các bạn rất nhiều!".

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