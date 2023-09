Đêm nhạc của Mỹ Tâm tại Đà Lạt bị chỉ trích dữ dội vì một nam ca sĩ khách mời: Chuyện gì xảy ra?

Ảnh chụp màn hình

Dù là giọng ca đình đám, có sức hút đặc biệt và sở hữu nhiều bản hit đình đám, thế nhưng Vũ đến nay vẫn luôn là cái tên thường xuyên nhận về chỉ trích của khán giả. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Vũ từng có phát ngôn không hay về nữ ca sĩ Taylor Swift vào năm 2019. Cụ thể, Grammy 2019 chứng kiến chiến thắng của Taylor Swift ở hạng mục Album của năm với 1989. Vũ sau đó đã đăng tải lên trang Instagram bày tỏ sự bất mãn khi album To Pimp A Butterfly của Kendrick Lamar đã thua giải Album of The Year.

Năm 2010, Fearless của Taylor Swift chiến thắng hạng mục Album của năm. Vũ sau đó đã chia sẻ rằng album của Taylor Swift mang nội dung cũ kỹ, chỉ chăm chăm viết về tình yêu thay vì tập trung khai thác các vấn đề về xã hội, tôn giáo như Kendrick Lamar. Thậm chí, Vũ còn lôi cả câu chuyện Taylor Swift bị Kanye West cướp micro tại MTV Video Music Awards 2009 khiến nhiều fan vô cùng "phẫn nộ" và "tẩy chay" Vũ một thời gian dài.