Đêm nhạc của Mỹ Tâm tại Đà Lạt bị chỉ trích dữ dội vì một nam ca sĩ khách mời: Chuyện gì xảy ra?

Show âm nhạc được tổ chức trên Đà Lạt của Mỹ Tâm hiện đang là show diễn nhận được nhiều sự quan tâm nhất khán giả. Sau "sự cố" cháy vé khiến nữ ca sĩ phải tổ chức gấp gáp thêm đêm diễn thứ 2 thì mới đây, show của Mỹ Tâm tiếp tục phải nhận nhiều lời mỉa mai sau khi công bố 3 khách mời đặc biệt trong chương trình.

Theo đó, Khắc Hưng, Vũ và Thịnh Suy sẽ là 3 nam ca sĩ khách mời góp mặt trong đêm diễn của Mỹ Tâm, tuy nhiên, sau khi công bố, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự e dè về dàn khách mời này, đặc biệt, Vũ là cái tên nhận về khá nhiều bình luận mỉa mai từ cộng đồng mạng.