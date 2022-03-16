Mỹ Tâm "đau đầu" vì một điều trước show diễn, phải đưa ra cách giải quyết gấp gáp để tránh lặp lại sai lầm

Hậu trường 16/03/2022 15:08

Với số lượng đặt vé quá khủng vượt ngoài sức chứa, Mỹ Tâm đã phải lập tức giải quyết gấp gáp để tránh lặp lại sai lầm cách đây vài tháng của mình.

Như mọi lần, mỗi lần Mỹ Tâm tổ chức show diễn là lại xảy ra tình trạng "cháy vé" và đêm nhạc My Soul 1981 vào ngày 26/3 tới đây tại Đà Lạt của nữ ca sĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ chưa đầy 1 phút mở mua vé đặt trước, đã có hàng chục nghìn khán giả truy cập vào đường link khiến cho trang web nhanh chóng bị sập.

Mỹ Tâm 'đau đầu' vì một điều trước show diễn, phải đưa ra cách giải quyết gấp gáp để tránh lặp lại sai lầm - Ảnh 1

Được biết, chỉ trong khoảng 1 giây, đã có hơn 2 nghìn khán giả đăng ký vé khiến số lượng bị quá tải. Ngay sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục thêm hoang mang khi số lượng ghế ngồi tại đêm nhạc chỉ có hơn 900 ghế, thế nhưng hiện số lượng người đăng ký vé đã vượt quá sức chứa. Để tránh tình huống không hay xảy ra, nữ ca sĩ sau đó đã phải livestream "giải quyết".

Trong livestream của mình, giọng ca Họa Mi Tóc Nâu "vò đầu bứt tóc" vì số lượng người đăng ký vượt quá số ghế ngồi, thế nên, nữ ca sĩ đã quyết định thực hiện ý tưởng vừa được nảy ra trong đầu đó chính là thực hiện đêm nhạc số 2 tại Đà Lạt. Ngay trong livestream, Mỹ Tâm đã đích thân gọi điện cho từng khách mời là nhạc sĩ Đức Trí, Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng để hỏi ý kiến và mong muốn mở đêm nhạc thứ 2 cho khán giả của mình. 

Mỹ Tâm 'đau đầu' vì một điều trước show diễn, phải đưa ra cách giải quyết gấp gáp để tránh lặp lại sai lầm - Ảnh 2

May mắn rằng trước sự nhiệt tình của Mỹ Tâm, cả 3 nhạc sĩ đều nhận lời và sẽ cùng nữ ca sĩ thực hiện đêm nhạc số 2 chỉ sau show diễn đầu tiên 1 ngày. Với sự đồng ý của 3 khách mời Mỹ Tâm sẽ tổ chức thêm đêm nhạc thứ 2 để khán giả của mình có thể đăng ký đến xem. 

Có vẻ như Mỹ Tâm không muốn lặp lại "sai lầm" cách đây ít tháng của mình. Theo đó, vào dịp đầu năm, Mỹ Tâm đã tổ chức một đêm nhạc online cho khán giả, tuy nhiên, vì số lượng quá đông, khiến cho nhiều khán giả dù đã phải bỏ tiền để mua vé nhưng liên tục gặp sự cố gián đoạn và không thể xem show.

Mỹ Tâm 'đau đầu' vì một điều trước show diễn, phải đưa ra cách giải quyết gấp gáp để tránh lặp lại sai lầm - Ảnh 3

Trước sự việc, Mỹ Tâm sau đó đã lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ "đền bù" cho khán giả mua vé bằng cách gửi DVD đêm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó vẫn phải nhận nhiều phản hồi không được tích cực của khán giả. Nhiều người cho rằng việc đã mua vé xem live nhưng giờ lại phải xem lại qua DVD là điều khó chấp nhận.

Tham gia nghệ thuật đến nay đã được hàng chục năm, thế nhưng Mỹ Tâm vẫn giữ sức hút lớn đối với khán giả. Cứ mỗi lần giọng ca "Đừng hỏi em" ra MV, phát hành Album hay làm đêm nhạc, liveshow nào đó thì dân tình đều nháo nhào lên để cùng nhau đi xem. Thế nên, các show diễn của nữ ca sĩ thường xuyên xảy ra tình trạng cháy vé và dẫn đến những sự cố không đáng có. 

 

Chỉ một câu nói đậm mùi tình yêu, Mỹ Tâm gây hoang mang chuyện hẹn hò với tình trẻ Mai Tài Phến?

Chỉ một câu nói đậm mùi tình yêu, Mỹ Tâm gây hoang mang chuyện hẹn hò với tình trẻ Mai Tài Phến?

Giữa những nghi vấn đã ra mắt gia đình 2 bên còn chưa nguôi, Mỹ Tâm lại bất ngờ có động thái về chuyện tình cảm khiến dân tình hoang réo tên Mai Tài Phến.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm Mỹ Tâm liveshow mỹ tâm cháy vé

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?