Mỹ Tâm "đau đầu" vì một điều trước show diễn, phải đưa ra cách giải quyết gấp gáp để tránh lặp lại sai lầm

Với số lượng đặt vé quá khủng vượt ngoài sức chứa, Mỹ Tâm đã phải lập tức giải quyết gấp gáp để tránh lặp lại sai lầm cách đây vài tháng của mình.

Như mọi lần, mỗi lần Mỹ Tâm tổ chức show diễn là lại xảy ra tình trạng "cháy vé" và đêm nhạc My Soul 1981 vào ngày 26/3 tới đây tại Đà Lạt của nữ ca sĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ chưa đầy 1 phút mở mua vé đặt trước, đã có hàng chục nghìn khán giả truy cập vào đường link khiến cho trang web nhanh chóng bị sập. Được biết, chỉ trong khoảng 1 giây, đã có hơn 2 nghìn khán giả đăng ký vé khiến số lượng bị quá tải. Ngay sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục thêm hoang mang khi số lượng ghế ngồi tại đêm nhạc chỉ có hơn 900 ghế, thế nhưng hiện số lượng người đăng ký vé đã vượt quá sức chứa. Để tránh tình huống không hay xảy ra, nữ ca sĩ sau đó đã phải livestream "giải quyết".

Trong livestream của mình, giọng ca Họa Mi Tóc Nâu "vò đầu bứt tóc" vì số lượng người đăng ký vượt quá số ghế ngồi, thế nên, nữ ca sĩ đã quyết định thực hiện ý tưởng vừa được nảy ra trong đầu đó chính là thực hiện đêm nhạc số 2 tại Đà Lạt. Ngay trong livestream, Mỹ Tâm đã đích thân gọi điện cho từng khách mời là nhạc sĩ Đức Trí, Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng để hỏi ý kiến và mong muốn mở đêm nhạc thứ 2 cho khán giả của mình. May mắn rằng trước sự nhiệt tình của Mỹ Tâm, cả 3 nhạc sĩ đều nhận lời và sẽ cùng nữ ca sĩ thực hiện đêm nhạc số 2 chỉ sau show diễn đầu tiên 1 ngày. Với sự đồng ý của 3 khách mời Mỹ Tâm sẽ tổ chức thêm đêm nhạc thứ 2 để khán giả của mình có thể đăng ký đến xem.

Có vẻ như Mỹ Tâm không muốn lặp lại "sai lầm" cách đây ít tháng của mình. Theo đó, vào dịp đầu năm, Mỹ Tâm đã tổ chức một đêm nhạc online cho khán giả, tuy nhiên, vì số lượng quá đông, khiến cho nhiều khán giả dù đã phải bỏ tiền để mua vé nhưng liên tục gặp sự cố gián đoạn và không thể xem show. Trước sự việc, Mỹ Tâm sau đó đã lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ "đền bù" cho khán giả mua vé bằng cách gửi DVD đêm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó vẫn phải nhận nhiều phản hồi không được tích cực của khán giả. Nhiều người cho rằng việc đã mua vé xem live nhưng giờ lại phải xem lại qua DVD là điều khó chấp nhận. Tham gia nghệ thuật đến nay đã được hàng chục năm, thế nhưng Mỹ Tâm vẫn giữ sức hút lớn đối với khán giả. Cứ mỗi lần giọng ca "Đừng hỏi em" ra MV, phát hành Album hay làm đêm nhạc, liveshow nào đó thì dân tình đều nháo nhào lên để cùng nhau đi xem. Thế nên, các show diễn của nữ ca sĩ thường xuyên xảy ra tình trạng cháy vé và dẫn đến những sự cố không đáng có.

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