Chỉ một câu nói đậm mùi tình yêu, Mỹ Tâm gây hoang mang chuyện hẹn hò với tình trẻ Mai Tài Phến?

Hậu trường 21/02/2022 14:39

Giữa những nghi vấn đã ra mắt gia đình 2 bên còn chưa nguôi, Mỹ Tâm lại bất ngờ có động thái về chuyện tình cảm khiến dân tình hoang réo tên Mai Tài Phến.

Là sao nữ đình đám của showbiz Việt, thế nhưng mãi đến nay vẫn chưa thấy Mỹ Tâm đả động gì đến chuyện tình cảm nên những nghi vấn chuyện tình yêu của cô nàng luôn được công chúng đặt dấu hỏi lớn và quan tâm nhiệt tình. Suốt sự nghiệp của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến chính là sao nam vướng nhiều nghi vấn tình cảm nhất với nữ ca sĩ. 

Chỉ một câu nói đậm mùi tình yêu, Mỹ Tâm gây hoang mang chuyện hẹn hò với tình trẻ Mai Tài Phến? - Ảnh 1

Vừa qua, CĐM được một phen chấn động khi đoạn clip bắt trọn khoảnh khắc Mai Tài Phến về ra mắt gia đình Mỹ Tâm trong dịp Tết. Trước thông tin hẹn hò này, người hâm mộ tỏ ra rất vui mừng, nhiều khán giả sống gần nha nữ ca sĩ cũng khẳng định đã từng nhiều lần trông thấy Mai Tài Phến về nhà đằng gái chơi. Cặp đôi được cho là đã quen nhau gần 3 năm qua và sẽ sớm "về chung một nhà" trong thời gian tới.

Giữa những nghi vấn khiến dân tình cứ bán tín bán nghi mãi không thôi, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn kín tiếng, không có động thái phủ nhận hay khẳng định nào. Tuy nhiên, mới đây, Mỹ Tâm gây sốc toàn tập với một bài viết đậm mùi tình yêu. Cụ thể, trên trang cá nhân, giọng ca Họa Mi Tóc Nâu bất ngờ đăng đàn: “Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô, để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ? Anh và em bước chung đoạn đường đời, mình yêu nhau có trời đất biết”.

Chỉ một câu nói đậm mùi tình yêu, Mỹ Tâm gây hoang mang chuyện hẹn hò với tình trẻ Mai Tài Phến? - Ảnh 2

Có thể nói, đây là lần đầu khán giả thấy Mỹ Tâm đăng tải một dòng trạng thái mập mờ về tình yêu như vậy. Dưới phần bình luận, khán giả không khỏi xôn xao bàn tán và réo tên Mai Tài Phến, tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ thực chất chỉ đang đăng tải một đoạn lời bài hát trong dự án sắp tới của mình. 

Chỉ một câu nói đậm mùi tình yêu, Mỹ Tâm gây hoang mang chuyện hẹn hò với tình trẻ Mai Tài Phến? - Ảnh 3

 

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến quen biết nhau sau khi cùng tham gia một dự án phim điện ảnh. Từ đó, khán giả thường xuyên trông thấy cặp đôi xuất hiện bên nhau và dành cho nhau rất nhiều cử chỉ tình tứ. Không ít bằng chứng hẹn hò của cặp đôi đã được dân tình và truyền thông bắt gặp trong thời gian qua, tuy nhiên, thay vào đó, Mỹ Tâm không lên tiếng về vấn đề này. Nhiều khán giả cho rằng động thái im lặng của nữ ca sĩ như một lời thừa nhận về chuyện tình cảm với nửa kia và chuyện về chung một nhà chắc sẽ chỉ là chuyện sớm muộn nữa mà thôi. 

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