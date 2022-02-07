Đăng ảnh đoàn viên bên gia đình, thế nhưng Mai Tài Phến lại bị netizen rầm rộ hỏi về Mỹ Tâm

Là tình tin đồn của chị đẹp Mỹ Tâm thế nên mọi nhất cử nhất động của Mai Tài Phến đều nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, nam diễn viên đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân khiến netizen không thể nào không chú ý. Cụ thể nam diễn viên chia sẻ bức hình hội ngộ bên gia đình dịp đầu năm mới. "Gia đình của Bình. Chúc cả nhà trở lại với công việc và học hành tốt nhé", Mai Tài Phến viết.

Mai Tài Phến đăng ảnh đoàn tụ bên gia đình dịp đầu năm

Mặc dù chỉ chụp ảnh bên những người thân trong gia đình và chúc mừng mọi người sau dịp Tết Nhâm Dần, thế nhưng cư dân mạng lại ngay lập tức "réo gọi" tên nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Người hâm mộ còn hóm hỉnh cho rằng bức hình này trống vắng vì thiếu mất Mỹ Tâm: “Hai bác ơi, thiếu Mỹ Tâm rồi”. Nhiều netizen khác cũng để lại bình luận hỏi nam diễn viên chuyện đưa "chị đẹp" về quê nhà ăn Tết.