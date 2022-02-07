Đăng ảnh đoàn viên bên gia đình, thế nhưng Mai Tài Phến lại bị netizen rầm rộ hỏi về Mỹ Tâm

Sau clip Mỹ Tâm đưa “bạn trai” về quê ăn Tết làm xôn xao cộng đồng mạng, Mai Tài Phến mới đây có động thái mới khiến netizen không ngừng réo gọi nàng “Họa mi tóc nâu”.
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Là tình tin đồn của chị đẹp Mỹ Tâm thế nên mọi nhất cử nhất động của Mai Tài Phến đều nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, nam diễn viên đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân khiến netizen không thể nào không chú ý. Cụ thể nam diễn viên chia sẻ bức hình hội ngộ bên gia đình dịp đầu năm mới. "Gia đình của Bình. Chúc cả nhà trở lại với công việc và học hành tốt nhé", Mai Tài Phến viết.
Mặc dù chỉ chụp ảnh bên những người thân trong gia đình và chúc mừng mọi người sau dịp Tết Nhâm Dần, thế nhưng cư dân mạng lại ngay lập tức "réo gọi" tên nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Người hâm mộ còn hóm hỉnh cho rằng bức hình này trống vắng vì thiếu mất Mỹ Tâm: “Hai bác ơi, thiếu Mỹ Tâm rồi”. Nhiều netizen khác cũng để lại bình luận hỏi nam diễn viên chuyện đưa "chị đẹp" về quê nhà ăn Tết.
Sở dĩ cộng đồng mạng quan tâm đến chuyện tình cảm của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vì không lâu trước đây, netizen truyền tay nhau clip nữ ca sĩ dẫn “bạn trai tin đồn” về quê trong những ngày giáp Tết. Trong đoạn clip, Mỹ Tâm đang chào hỏi họ hàng trước cửa nhà. Về phần Mai Tài Phến, anh chàng đỗ xe máy vào vỉa hè rồi theo Mỹ Tâm bước vào nhà. Tuy Mai Tài Phến bịt khẩu trang kín mít nhưng không khó để người hâm mộ nhận ra anh bởi vóc dáng cao lớn, mái tóc xoăn bồng bềnh.
Trước đó, clip Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm những ngày giáp Tết làm xôn xao cộng đồng mạng
Mai Tài Phến và Mỹ Tâm lần đầu hợp tác trong MV Đừng hỏi em phát hành năm 2017. Sau lần hợp tác đóng MV, Mỹ Tâm tiếp tục mời diễn viên kém 10 tuổi tham gia phim Chị trợ lý của anh (phát hành năm 2019) do chính nữ ca sĩ biên kịch, đạo diễn và đóng chính. Dù có nhiều tin đồn về chuyện tình cảm nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng khẳng định đang hẹn hò, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn mong cặp đôi sẽ công khai chuyện tình của mình một ngày gần đây.