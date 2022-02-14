Sau nghi vấn 'chốt đơn' tình trẻ Mai Tài Phến, Mỹ Tâm gây chú ý khi công khai kế hoạch 'sưởi ấm trái tim' nhân dịp Valentine 14/2

Hậu trường 14/02/2022 09:55

Mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm bất ngờ thay đổi ảnh đại diện kèm dòng caption: "Đang nghĩ về món quà nhỏ vào 20h tối mai 14/2 để sưởi ấm những trái tim cô đơn!" khiến CĐM xôn xao. "đoán già đoán non".

Úp úp mở mở về mối quan hệ hiện tại, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến chưa từng thừa nhận nhưng trong dịp Tết vừa qua, cặp đôi không thể qua mắt "thám tử mạng" khi vào sáng 28/1, MXH lan truyền đoạn video Mỹ Tâm bị bắt gặp đã đưa Mai Tài Phến về Đà Nẵng ăn Tết cùng.

Đoạn clip quay lại khoảnh khắc Mai Tài Phến đeo khẩu trang kín mặt, xách hành lý đứng trước của nhà nàng "họa my tóc nâu". 

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Mai Tài Phến lộ khoảnh khắc 'theo nàng về dinh' trong dịp tết vừa rồi - Ảnh: Internet

Đến mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca Đúng Cũng Thành Sai bất ngờ thay đổi ảnh đại diện kèm dòng caption gây chú ý: "Đang nghĩ về món quà nhỏ vào 20h tối mai 14/2 để sưởi ấm những trái tim cô đơn!".

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Bài đăng của Mỹ Tâm - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ ca sĩ quyết định dành tặng cho những khán giả cô đơn một món quà ý nghĩa nhân ngày lễ tình yêu 14/2. Cũng trong bài đăng, nữ ca sĩ cũng tiết lộ thêm thời gian sẽ mở cổng bán vé cho đêm nhạc thứ 3 của mình.

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Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ kín tiếng bậc nhất showbiz Việt. Giọng ca Họa Mi Tóc Nâu nổi tiếng là nữ ca sĩ có sự nghiệp thành công và tên tuổi nổi đình đám nhưng cô chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai. Giọng ca Đúng Cũng Thành Sai nhiều lần dính tin đồn hẹn hò với quản lý, bạn thân,... nhưng đến Mai Tài Phến, chuyện tình cảm của cô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết vì sự chênh lệch tuổi tác của cả hai nhưng lại vô cùng đẹp đôi.

Đăng ảnh đoàn viên bên gia đình, thế nhưng Mai Tài Phến lại bị netizen rầm rộ hỏi về Mỹ Tâm

Đăng ảnh đoàn viên bên gia đình, thế nhưng Mai Tài Phến lại bị netizen rầm rộ hỏi về Mỹ Tâm

Sau clip Mỹ Tâm đưa “bạn trai” về quê ăn Tết làm xôn xao cộng đồng mạng, Mai Tài Phến mới đây có động thái mới khiến netizen không ngừng réo gọi nàng “Họa mi tóc nâu”.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm Mai Tài Phến Mỹ Tâm - Mai Tài Phến

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