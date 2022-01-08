Liên tục gặp sự cố trong buổi xem đêm diễn dù trước đó đã phải bỏ tiền để mua vé, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng của mình trong đêm nhạc khiến Mỹ Tâm phải lập tức lên tiếng xin lỗi.

Tối ngày 7/1 vừa qua, Mỹ Tâm đã tổ chức đêm nhạc “My Soul 1981”. Dù buổi biểu diễn được tổ chức theo hình thức online nhưng hàng ngàn tấm vé vẫn ngay lập tức được bán sạch. Trong đêm nhạc này, Mỹ Tâm hát live các ca khúc do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác rồi cùng hòa giọng với trò cưng Đức Phúc ở 2 bài song ca. Tuy nhiên, đêm nhạc lần này của Mỹ Tâm đã không thành công được như mong đợi khi gặp phải sự cố phát sóng. Hệ thống phát sóng chập chờn, thậm chí có khoảng thời gian không thể truy cập được khiến trải nghiệm của một số khán giả chưa được trọn vẹn.

Nhiều khán giả không thể vào xem chương trình vào lúc 20g30, đến lúc vào được hệ thống thì lại bị gián đoạn khiến việc xem trọn vẹn 1 bài hát là vô cùng khó khăn. Sự cố khiến những khán giả bỏ tiền mua vé xem đêm diễn của Mỹ Tâm không khỏi thất vọng, thậm chí là bức xúc. Biết được sự việc, nữ ca sĩ mới đây đã lập tức lên tiếng xin lỗi: “Chào quý khán giả. Mỹ Tâm và MTE xin chân thành xin lỗi quý khán giả vì sự cố đường truyền đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý khán giả khi đang thưởng thức "My Soul 1981". Mỹ Tâm và MTE xin được phát lại toàn bộ chương trình đêm nhạc số 1 cho tất cả khán giả đã mua vé để có thể xem lại đêm nhạc một cách mượt mà nhất. Mỹ Tâm và MTE cũng sẽ gửi thông báo giải thích cụ thể lý do xảy ra sự cố đến quý khán giả trong ngày mai và đồng thời sẽ đưa ra phương án đền bù thỏa đáng nhất cho quý khán giả. Một lần nữa chương trình rất xin lỗi quý khán giả và rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khán giả”.

Ảnh chụp màn hình Dù đã có cách giải quyết để đền bù cho những khán giả không xem được đêm diễn cũng như gửi lời xin lỗi, thế nhưng, bên dưới bình luận, Mỹ Tâm vẫn phải nhận nhiều phản hồi không được tích cực của khán giả. Nhiều người cho rằng việc đã mua vé xem live nhưng giờ lại phải xem lại qua DVD là điều khó chấp nhận. Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình Trong lúc bán vé, phía ekip Mỹ Tâm cũng đã nhiều lần khẳng định về việc “đảm bảo chất lượng đường truyền”, tuy nhiên, trải nghiệm khi xem show của Mỹ Tâm lại vẫn khiến fan phải chịu thiệt thòi. Nhiều người còn cho rằng đây là “một trải nghiệm đáng xấu hổ của Mỹ Tâm Entertainment. Dù biết đây là lỗi thuộc về phía đối tác của Mỹ Tâm, thế nhưng sự việc đang khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tham gia nghệ thuật đến nay đã được hàng chục năm, thế nhưng Mỹ Tâm vẫn giữ sức hút lớn đối với khán giả. Cứ mỗi lần Mỹ Tâm ra MV, phát hành Album hay làm đêm nhạc, liveshow nào đó thì cả showbiz Việt đều nhao nhao lên để cùng nhau đi xem. Thế nên, có thể nói đây là một sự cố khá đáng tiếc cho nữ ca sĩ.

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