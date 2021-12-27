Mr.Đàm lần đầu hé lộ con đường tình duyên suốt mấy mươi năm kín tiếng, CĐM phân vân 'người tình âm nhạc Mỹ Tâm hay vợ đại gia U70 được gọi tên?'

Trong thời gian lưu diễn và nghỉ dưỡng trên đất Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo tin vui liên quan đến chuyện tình duyên khiến CĐM được một phen trầm trồ.

Thời gian gần đây, sau khi sang Mỹ lưu diễn hậu ồn ào từ thiện, mọi nhất cử nhất động của Đàm Vĩnh Hưng được CĐM quan tâm, chú ý đặc biệt. Mới đây, trên trang Facebook, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái thông báo tin vui tới khán giả, liên quan đến sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Bài đăng của Mr.Đàm - Ảnh chụp màn hình Nguyên văn như sau: "Chuẩn bị cho ra MV thứ 2 trong mùa Giáng sinh này! Nói toẹt ra là ngày mai 27 sẽ phát hành Mùa đông mong manh - một bài hát rất rất đúng với con đường tình duyên của Mr.Đàm, vì thế Hưng rất thích bài hát này của nhạc sĩ Trường Huy (tác giả bài Một thời đã xa). Mai xem và share cho Hưng nha!". Nam ca sĩ gấp rút thực hiện MV - Ảnh: FBNV Theo đó, ngày hôm nay 27/12, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục cho ra mắt MV thứ 2 trong mùa Giáng sinh 2021 với tựa đề "Mùa đông mong manh", một sáng tác của nhạc sĩ Trường Huy. Đính kèm thông báo, nam ca sĩ đăng tải thêm loạt ảnh của buổi làm việc tại phòng thu, quay MV trên đường phố với e-kip ít người, song khá chuyên nghiệp.

Qua MV này, nam ca sĩ lần đầu tiên hé lộ về "đường tình duyên" suốt mấy mươi năm qua của mình. Là người vô cùng kín tiếng về cuộc sống riêng, đặc biệt tình yêu nên bật mí của giọng ca Lâu Đài Tình Ái càng khiến dân tình thêm tò mò. Người tình âm nhạc được Mr.Đàm mê như điếu đổ - Ảnh: Internet Vợ bầu show nổi tiếng của nam ca sĩ - Ảnh: Internet Trước đó không lâu, lộ thông tin vợ U70 - bầu show Liên Phạm đệ đơn ly hôn với nam ca sĩ mới khiến dư luận vỡ òa vì không rõ cặp đôi kết hôn lúc nào. Dù Mr. Đàm liên tục bày tỏ tình cảm với nữ ca sĩ Mỹ Tâm, nhưng lại chưa 1 lần công khai mối quan hệ vợ chồng với bầu show khét tiếng xứ cờ hoa, nên tại thời điểm nữ đại gia xác nhận ly hôn, đông đảo netizen đã tỏ ra vô cùng bất ngờ.

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