Phan Mạnh Quỳnh muốn Mỹ Tâm hát ca khúc này trong ngày cưới “tương lai”

Hậu trường 10/03/2022 22:24

Cha đẻ của ca khúc vừa ra mắt "Hẹn ước từ hư vô" - Phan Mạnh Quỳnh khiến Mỹ Tâm thích thú khi thổ lộ muốn nữ ca sĩ biểu diễn bản nhạc trong đám cưới tương lai.

Trong đêm nhạc My Soul 1981 diễn ra vào ngày 24/2 vừa qua, Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ bồi hồi ngay lần đầu trình bày ca khúc "Hẹn ước từ hư vô" do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác.

Trước cơn mưa lời khen ngợi và sự mong chờ của người hâm mộ, nữ ca sĩ đã chính thức đăng tải màn trình diễn này lên các nền tảng số, để khán giả có thể thưởng thức cho thõa lòng. Ngay khi vừa ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên Top 1 BXH Itunes Việt Nam. Đồng thời vẫn đang dẫn đầu Top 1 video ca nhạc thịnh hành trên YouTube Việt Nam với hơn 5,8 triệu lượt xem và 79 nghìn lượt yêu thích. Ca khúc có giai điệu ngọt ngào, bắt tai cùng ca từ nhẹ nhàng, tình cảm dễ dàng chiếm trọn tình cảm người nghe.

Phan Mạnh Quỳnh muốn Mỹ Tâm hát ca khúc này trong ngày cưới “tương lai” - Ảnh 1

 

Phan Mạnh Quỳnh muốn Mỹ Tâm hát ca khúc này trong ngày cưới “tương lai” - Ảnh 2
Ca khúc có giai điệu ngọt ngào, bắt tai cùng ca từ nhẹ nhàng, tình cảm nên không quá khó hiểu tại sao nó nhanh chóng được yêu thích nhiều đến như vậy.

Nếu ai đã theo dõi đêm nhạc ngày 24/2 trước đó sẽ biết đến khoảnh khắc nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh thể hiện sự thích thú sau khi nghe Mỹ Tâm hát live ca khúc "Hẹn ước từ hư vô". "Đây là lần thứ 2 em nghe ca khúc này và em cảm thấy rất là sướng. Em đã viết quá nhiều ca khúc buồn rồi và đây là 1 ca khúc có một "happy ending". Biết đâu sau này chị làm đám cưới rồi chị hát" – Những lời nam nghệ sĩ bộc bạch đã khiến Mỹ Tâm bật cười thích thú.

Phan Mạnh Quỳnh muốn Mỹ Tâm hát ca khúc này trong ngày cưới “tương lai” - Ảnh 3

Được biết, Mỹ Tâm cũng đang ấp ủ làm 1 đêm Gala đặc biệt sau chuỗi đêm nhạc My Soul 1981 diễn ra tại Đà Lạt. Đêm nhạc này sẽ chỉ bán ra 1 lượng vé giới hạn, vì vậy hứa hẹn sẽ khiến các khán giả phải "săn lùng" nếu đã trót yêu nàng “họa mi tóc nâu” và đợi chờ đêm nhạc đặc biệt này.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm Phan Mạnh Quỳnh my soul 1981

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