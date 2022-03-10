Puka gọi tên “ Mẹ chồng tin đồn” ngay trước mặt các đồng nghiệp

Netizen phát hiện ra Puka nói nhầm tên mẹ Lê Dương Bảo Lâm thành tên mẹ của Gin Tuấn Kiệt.

Giữa hàng loạt các cặp đôi đình đám của Showbiz, Puka - Gin Tuấn Kiệt là cặp đôi chị em tin đồn được netizen lẫn nhiều sao Việt nhiệt tình phối hợp "đẩy thuyền" để sớm "chốt đơn" ngay và luôn. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip Puka gọi nhầm mẹ Lê Dương Bảo Lâm thành mẹ Gin Tuấn Kiệt. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm mang cơm mẹ nấu mời đồng nghiệp. Khi ăn đến món canh, nam danh hài cho biết đây là món mẹ mình nấu, Puka liền nói: "Cảm ơn mẹ Hương". Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm hỏi lại: "Mẹ anh tên Phượng, mẹ Hương là mẹ nào?". Người hâm mộ phát hiện ra Puka đã nói nhầm thành tên mẹ của Gin Tuấn Kiệt.

Liên tục để lộ 7749 "hint" hẹn hò, nhưng cả 2 vẫn luôn khẳng định chỉ là quan hệ chị em thân thiết. Trước đó, Puka đã chính thức lên tiếng nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt: "Việc soi mang đồ đôi với Gin tôi thấy bình thường, chẳng phải bằng chứng hẹn hò gì. Tôi cũng hay mang giày giống Quang Trung, giống Anh Đức rồi đội nón giống Jun Phạm sao mọi người không soi". Đồng thời, Puka tiết lộ Gin là một người hiền lành, ga lăng và tốt bụng, cô cũng rất yêu mến chàng trai này, tuy nhiên hiện tại cả hai chỉ là bạn bè.

Dù cả hai đều khéo léo phủ nhận nhiều lần , thế nhưng netizen vẫn nhiều lần "soi" ra được hint yêu đương của cặp đôi và vẫn tích cực “chèo thuyền”. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cả hai dường như muốn dồn toàn tâm trí vào các hoạt động nghệ thuật.

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