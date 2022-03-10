Sau thời gian ngập trong drama tình ái, lần đầu tiên Jack được Thiên An 'réo tên', vô tình hé lộ phản ứng khi hay tin có con

Mới đây, nữ diễn viên Thiên An đã lần đầu tiết lộ về phản ứng của cả cô và nam ca sĩ Jack khi biết mình có con.
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Vào tháng 8/2021, tin tức nữ diễn viên Thiên An có con với Jack nổ ra khiến CĐM fan của cả hai xôn xao. Ngay sau khi cả hai đích thân xác nhận, giới giải trí đã được một phen dậy sóng. Thời điểm đó, Jack vướng nhiều chỉ trích như "bắt cá nhiều tay", vô trách nhiệm, là ngôi sao top đầu nhưng chỉ chu cấp cho con 5 triệu đồng/tháng,... Từ đó, sự nghiệp nghệ thuật của nam ca sĩ Hồng nhan có nhiều nốt trầm hơn, trái lại, Thiên An hoạt động vô cùng năng nổ.
Gần đây, trong một chương trình chia sẻ dành cho các bà mẹ bỉm sữa, lần đầu tiên phản ứng của Jack khi biết Thiên An mang thai được chính nữ diễn viên tiết lộ đã gây chú ý.
Cụ thể, Thiên An bộc bạch: "Tôi hoang mang không biết diễn tả sao nữa, cứ suy nghĩ không biết đúng không vì là lần đầu. Tôi suy nghĩ hoài không biết làm gì, nên tôi báo cho ba em biết thì cũng hoang mang giống như tôi. Cả hai đều hoang mang". Dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng Thiên An vẫn luôn gọi Jack là ba của Sol (Sol là tên con gái của cả hai). Thời điểm phát hiện mình mang thai, cô đã lập tức thông báo với Jack. Cả hai đều cảm thấy hoang mang trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của thiên thần nhỏ.
Được biết, hiện tại bé Sol ở cùng mẹ. Vẻ ngoài của cô bé ngày càng được CĐM nhận xét là "sao y bản chính".
Ảnh: Tổng hợp, FBNV, Internet