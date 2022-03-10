Sau thời gian ngập trong drama tình ái, lần đầu tiên Jack được Thiên An 'réo tên', vô tình hé lộ phản ứng khi hay tin có con

Vào tháng 8/2021, tin tức nữ diễn viên Thiên An có con với Jack nổ ra khiến CĐM fan của cả hai xôn xao. Ngay sau khi cả hai đích thân xác nhận, giới giải trí đã được một phen dậy sóng. Thời điểm đó, Jack vướng nhiều chỉ trích như "bắt cá nhiều tay", vô trách nhiệm, là ngôi sao top đầu nhưng chỉ chu cấp cho con 5 triệu đồng/tháng,... Từ đó, sự nghiệp nghệ thuật của nam ca sĩ Hồng nhan có nhiều nốt trầm hơn, trái lại, Thiên An hoạt động vô cùng năng nổ.

Gần đây, trong một chương trình chia sẻ dành cho các bà mẹ bỉm sữa, lần đầu tiên phản ứng của Jack khi biết Thiên An mang thai được chính nữ diễn viên tiết lộ đã gây chú ý.