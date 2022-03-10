Sau ồn ào có con với Ngô Kiến Huy, em gái Thanh Thảo lần đầu hé lộ về quá trình "mang nặng đẻ đau"

Hậu trường 10/03/2022 11:36

Em gái Thanh Thảo đã có những trải lòng về cuộc sống và sức khỏe khi sinh các con, dù không nhắc đến bé Jacky Minh Trí, CĐM vẫn réo tên Ngô Kiến Huy về ồn ào có con chung.

Nhắc về một trong nhưng ồn ào lớn nhất thời điểm 10 năm trước có lẽ không thể không nắc đến lùm xùm có con chung giữa Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - em gái Thanh Thảo. Thời điểm đó, nam ca sĩ bày tỏ sự nghi ngờ và yêu cầu xét nghiệm ADN con trai, đáp lại phía gia đình Thanh Thảo vô cùng tức giận và quyết định đưa bé Jacky Minh Trí về Mỹ sinh sống. Đến nay, Ngô Kiến Huy cũng chưa một lần nhắc về con trai.

Sau ồn ào có con với Ngô Kiến Huy, em gái Thanh Thảo lần đầu hé lộ về quá trình 'mang nặng đẻ đau' - Ảnh 1

Về phía em gái Thanh Thảo, cô cũng quyết định sang Mỹ định cư cùng con trai, tuy nhiên, bé Jacky Minh Trí sau đó đã được Thanh Thảo quyết định nhận làm con nuôi và đứng ra chăm lo. Sau một thời gian ở xứ sở cờ hoa, Thụy Anh kết hôn cùng một Việt kiều Mỹ và sinh thêm 2 cô con gái.

Mới đây, sau khoảng thời gian "im hơi lặng tiếng", Thụy Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái kể lại cuộc sống của mình khi sinh các con. Sau khi sinh con chung với Ngô Kiến Huy, cô kết hôn và sinh các con tiếp theo trong độ tuổi đã ngoài 30 nên sức khỏe có phần yếu kém.

Sau ồn ào có con với Ngô Kiến Huy, em gái Thanh Thảo lần đầu hé lộ về quá trình 'mang nặng đẻ đau' - Ảnh 2

Em gái Thanh Thảo tâm sự về quá trình mang nặng đẻ đau nhóc tì thứ 3: "Thời gian có bầu em là mẹ sau 35 tuổi, sức khoẻ yếu kém nên mẹ đau lên bờ xuống ruộng để sinh ra em. Rất nhiều kỷ niệm cùng em trong bệnh viện. So với các anh chị thì em hành mẹ nhiều nhất và khi sinh ra em nhỏ bé, yếu ớt so với anh chị. Nhưng bù lại, em rất lanh và đáng yêu. Thời gian trôi nhanh quá, em sắp biết đi và chạy nhảy khắp nhà rồi. Mẹ chúc em luôn ngoan, luôn mũm mỉm, và là một Hoa hậu tương lai nhé''.

Dù không nhắc nhiều đến bé Jacky Minh Trí, thế nhưng, CĐM đến nay vẫn thường xuyên réo tên Ngô Kiến Huy. Thái độ lạnh nhạt và hời hợt với con trai của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả có phần thất vọng. Trước đó, Thanh Thảo từng cho biết bé Jacky Minh Trí không muốn gặp bố, qua lời kể nữ ca sĩ, cậu bé đã tự tìm hiểu trên MXH và biết bố ruột của mình là Ngô Kiến Huy, tuy nhiên, khi được hỏi có muốn gặp bố không, Jackie Minh Trí đã từ chối. 

Sau ồn ào có con với Ngô Kiến Huy, em gái Thanh Thảo lần đầu hé lộ về quá trình 'mang nặng đẻ đau' - Ảnh 3

Cuộc sống của Jacky Minh Trí cùng Thanh Thảo tại Mỹ ở thời điểm hiện tại rất êm đẹp và hạnh phúc. Nữ ca sĩ coi cậu bé như chính con ruột của mình, có giấy tờ xác nhận và sau này Jacky Minh Trí cũng được thừa hưởng tài sản công bằng như các con đẻ của Thanh Thảo.

Cậu bé hiện tại cũng đã lớn phổng phao, gương mặt ngày càng điển trai và có nhiều đường nét giống bố. Thanh Thảo cho biết, Jacky Minh Trí là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất thương yêu các em.

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