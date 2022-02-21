Thanh Thảo tuyên bố gắt khi có "tiểu tam" ve vãn chồng: "Có mơ cũng không thể chen ngang vào gia đình tôi"

Thanh Thảo mới đây bất ngờ hé lộ chuyện chồng mình bị nhiều cô gái "ve vãn", tung tin đồn, tuy nhiên, trước vấn đề này, nữ ca sĩ khá tự tin khi có bên cạnh một "bảo bối" khiến chồng không bao giờ có thể bỏ mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thảo đã cho chia sẻ khoảnh khắc bên con gái, tuy nhiên, đáng chú ý đó chính là dòng trạng thái của nữ ca sĩ. Theo đó, giọng ca “Búp bê con trai” bất ngờ tiết lộ chuyện chồng của mình đang bị nhiều cô gái “dòm ngó”, thậm chí tung nhiều tin đồn để gây ảnh hưởng hôn nhân của cô. Tuy nhiên, đứng trước vấn đề này, Thanh Thảo cho biết mình khá tự tin khi có con gái bên cạnh làm “bảo bối” khiến ông xã không thể bỏ mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng gửi lời đến những “tiểu tam” đang cố phá hoại gia đình mình rằng “có nằm mơ cũng không thể chen chân vào gia đình”.

Cụ thể, Thanh Thảo viết: “Ba cứ thương mẹ ít ít mà thương Talia nhiều nhiều hoài, nên lâu lâu cứ có tin đồn ba hổng có thương mẹ, ba sống với mẹ lâu như vậy là nhờ có Talia nè. Vài cô “để ý” ba còn tự tung tin là ba đang “cặp” với cổ, tình cảm thân thiết trên mức bình thường nữa chứ. Mẹ nghe xong chỉ cười thôi hà, vì không ai hiểu rõ ba bằng mẹ đâu” “Và chắc chắn rằng có mơ thì cũng không thể chen ngang vào gia đình này, khi tình cảm của ba dành cho con cứ “hành tó hành tó” như vậy. Mẹ bị ra rìa mà thấy sung sướng vậy đó!” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Được biết, ông xã Thanh Thảo là Việt kiều có tên Tom Han. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2017 và đến năm 2018 thì đón con đầu lòng. Từ khi về chung một nhà, cặp đôi chủ yếu sinh sống và làm việc tại Mỹ. Thời gian qua, hai vợ chồng có về Việt Nam làm việc được một thời gian rồi tiếp tục trở về bên Mỹ. Ông xã Thanh Thảo nổi tiếng chiều vợ, luôn sát cánh Thanh Thảo trong công việc, chăm lo gia đình, và ủng hộ cô hết mình khi làm nghệ thuật. Chồng Thanh Thảo cũng rất yêu thương và chăm sóc con nuôi của Thanh Thảo - bé Jacky Minh Trí. Sau nhiều năm hôn nhân, tổ ấm viên mãn của cặp đôi đến nay vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố Trong dịp cùng mẹ nuôi Thanh Thảo tụ họp bạn bè, người thân, bé Jacky Minh Trí - con trai Ngô Kiến Huy nhận được nhiều lời khen ngợi cho vẻ điển trai và có nhiều nét giống bố.

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