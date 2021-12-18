Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố

Hậu trường 18/12/2021 13:01

Trong dịp cùng mẹ nuôi Thanh Thảo tụ họp bạn bè, người thân, bé Jacky Minh Trí - con trai Ngô Kiến Huy nhận được nhiều lời khen ngợi cho vẻ điển trai và có nhiều nét giống bố.

Jacky Minh Trí được biết đến là con trai Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - em gái Thanh Thảo. Cuộc tình chóng vánh của cặp đôi để lại nhiều ồn ào và làm dậy sóng MXH suốt thời gian dài. Khép lại những lùm xùm, Jacky Minh Trí được Thanh Thảo đứng ra nhận nuôi và đưa qua Mỹ sinh sống. Đến nay, Ngô Kiến Huy vẫn chưa một lần nhắc về con trai.

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố - Ảnh 1

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố - Ảnh 2

Là kết quả của một cuộc tình ồn ào nên cuộc sống tại Mỹ của con trai Ngô Kiến Huy luôn nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, trong dịp cùng Thanh Thảo đi dự sinh nhật, bé Jacky Minh Trí ngay lập tức nhận được sự quan tâm của mọi người.

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố - Ảnh 3

Xuất hiện trong những bức ảnh được mẹ nuôi đăng tải, bé Jacky Minh Trí được mọi người khen ngợi hết lời. Cậu bé hiện tại đã lớn phổng phao, gương mặt ngày càng điển trai và có nhiều đường nét giống bố. Netizen dành lời khen ngợi cho nét lanh lợi, ánh mắt sáng và nụ cười duyên dáng của cậu bé. Thanh Thảo cho biết, Jacky Minh Trí là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất thương yêu các em.

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố - Ảnh 4

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố - Ảnh 5

Cuộc sống tại Mỹ của Jacky Minh Trí cùng Thanh Thảo tại Mỹ ở thời điểm hiện tại rất êm đẹp và hạnh phúc. Nữ ca sĩ coi bé như chính con ruột của mình, có giấy tờ xác nhận và sau này Jacky Minh Trí cũng được thừa hưởng tài sản công bằng như các con đẻ của Thanh Thảo.

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố - Ảnh 6

Thanh Thảo hiếm hoi để lộ khung hình con trai Ngô Kiến Huy cao lớn điển trai, nhiều nét giống bố - Ảnh 7

Trong một lần hiếm hoi nói về Ngô Kiến Huy, Thanh Thảo cho biết Jacky Minh Trí từng lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin về mình và biết Ngô Kiến Huy là bố ruột của mình. Tuy nhiên, khi được Thanh Thảo hỏi có muốn gặp lại bố hay không, Jacky Minh Trí bất ngờ cho biết sẽ không tìm gặp bố ruột của mình. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ cho biết Jacky Minh Trí vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình và không còn quan tâm đến vấn đề này nữa khiến nữ ca sĩ rất nhẹ lòng.

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Từ khóa:   Ngô Kiến Huy con trai Ngô Kiến Huy Thanh Thảo

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