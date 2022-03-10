Nghệ sĩ Thanh Điền hé lộ tâm nguyện muốn thực hiện cho bà xã Thanh Kim Huệ

Vào ngày 8/3, kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm mộ vợ là cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã chia sẻ một clip quay lại cảnh anh tới thăm mộ vợ là cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ tại nghĩa trang Chùa Nghệ Sĩ vào ngày 8/3 vừa qua. Nhớ lại kỉ niệm cũ khi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ lúc sinh thời, ông nghẹn ngào bộc bạch: "Hôm nay là ngày 8/3, anh lên đây thăm em vì chúng ta có rất nhiều kỷ niệm với nhau vào ngày này. Anh nhớ những năm trước, cứ đến 8/3 là gia đình mình lại đi chơi, đi siêu thị, ăn uống. Đó là ngày đặc biệt để dành cho em vì em cũng là một phụ nữ. Mới ngày 8/3 năm ngoái, anh với em đi hát tại Bình Dương. Hát về, anh em mình ghé qua siêu thị Aeon Mall Bình Dương để cùng ăn uống vui vẻ. Ăn xong, em đòi đi siêu thị và đi rất nhanh, anh chạy theo em không kịp. Em rất thích coi đồ dù không mua. Em đi nhanh tới mức các con cũng phải cố gắng chạy theo em".

Nghệ sĩ Thanh Điền đến thăm vợ đều đặn - Ảnh: Internet Từ khi vợ qua đời, ông thường từ TP.HCM đều xuống Nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương để trồng hoa, chăm sóc ngôi mộ. Ông chia sẻ tiếp: "Ngày 8/3 năm nay em đã không còn nữa nhưng anh vẫn muốn dành thời gian ở cùng em. Anh không ngại đường xa, mưa nắng, lên cho được mộ để thăm em. Có như vậy anh mới yên lòng. Anh cảm thấy rất vui vì không để em cô đơn. 8/3 năm nay anh thui thủi có một mình nhưng anh vẫn cảm giác không cô đơn vì anh đã đến thăm em được. "Anh chỉ có bó hoa nhỏ này để tặng em thôi. Nếu anh có tiền, anh sẽ làm bó hoa này bằng vàng để tặng em nhưng không có tiền nên chỉ tặng tượng trưng cho em vào ngày phụ nữ. Anh mong ngôi mộ của em sớm hoàn thành tất cả rồi anh làm lễ tạ mộ. Lúc đó anh mới yên lòng vì em được bình yên trọn vẹn", ông cho hay.

Mối tình 50 năm son sắt của Thanh Điền, Thanh Kim Huệ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Không ít lần, hôn nhân họ đối mặt với nguy cơ tan vỡ, đa phần vì những tin đồn tình ái của Thanh Điền. Tuy nhiên, sau tất cả, cặp đôi vẫn nắm tay nhau đi qua gian khó. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nằm xuống, Thanh Điền nghẹn lòng. Với ông, bà mãi mãi là tình yêu vĩnh cửu. Chuyện tình yêu của cặp đôi khiến khán giả luôn dành sự ngưỡng mộ và khen ngợi.

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