Tiến Luật ám chỉ một người quen biết 'lấy oán báo ơn': 'Có những kẻ quen được nhận, sẽ quên mất cảm ơn'

Hậu trường 09/03/2022 15:16

Trên trang cá nhân, diễn viên Tiến Luật đã có bài đăng chia sẻ về việc bản thân bị một người quen biết "phản bội".

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Tiến Luật đã đăng tải dòng trạng thái ngầm ám chỉ bản thân bị một người quen biết, thậm chí là hay giúp đỡ quay sang phản bội mình. Ông xã Thu Trang bức xúc chia sẻ: "Sống ở đời đừng tốt quá, nên biết ở đời có những kẻ quen được nhận, sẽ quên mất cảm ơn. Lương thiện là tốt nhưng phải đúng chỗ, đúng người".

Theo chia sẻ của Tiến Luật thì nam diễn viên rất hay giúp đỡ kẻ bí ẩn này. Tuy nhiên, người này lại coi đó là lẽ đương nhiên và mặc sức hưởng thụ lòng tốt miễn phí từ anh mà không biết cảm ơn.

Tiến Luật ám chỉ một người quen biết 'lấy oán báo ơn': 'Có những kẻ quen được nhận, sẽ quên mất cảm ơn' - Ảnh 1
Bài đăng gây chú ý ám chỉ người 'ăn cháo đá bát' của Tiến Luật - Ảnh: Chụp màn hình

Nổi tiếng là một trong những đàn anh phóng khoáng, tốt tính nhất làng giải trí Việt, nên việc Tiến Luật đích thân đăng tải bài viết để ngầm "ám chỉ" người nào đó đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Bên cạnh đó, mặc dù bức xúc nhưng Tiến Luật vẫn nhất quyết không đề cập đến tên hay bất kì gợi ý nhỏ nhoi nào. Hành động tinh tế trên của ông xã Thu Trang nhận về hàng loạt lời khen cùng sự tán thưởng của cư dân mạng. 

Tiến Luật ám chỉ một người quen biết 'lấy oán báo ơn': 'Có những kẻ quen được nhận, sẽ quên mất cảm ơn' - Ảnh 2
Diễn viên Tiến Luật - Ảnh: Internet

Sau khi bài viết được đăng tải, sự việc đã thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người. Ủng hộ việc làm của nam diễn viên, nhiều người cũng khuyên anh bình tĩnh và tránh ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc. Hiện tại, nam diễn viên Tiến Luật vẫn giữ im lặng và không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về vụ việc trên.

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