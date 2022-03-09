Đại diện của Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết nhạc sĩ Văn Dung đã qua đời lúc 20h23 ngày 8/3 tại Hà Nội. Ông hưởng thọ 83 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Văn hóa, nhạc sĩ Lân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, nhạc sĩ Văn Dung đã qua đời lúc 20h23 ngày 8/3 tại Hà Nội. Ông hưởng thọ 83 tuổi.

Ông sinh ngày 15/1/1936, quê ở Hà Nội. Ông là nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng: Giải phóng quân ta ra đi (1965), Tiến về Khe Sanh (1968), Đường Trường Sơn xe anh qua, Bài ca Đường 9 chiến thắng (1971), Những bông hoa trong vườn Bác, Mùa xuân cho em, Mùa hè khát vọng, Vì một hành tinh xanh...

Đặc biệt, ca khúc Những bông hoa trong vườn Bác đã thể hiện tình cảm sâu đậm của người Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Đây được coi là một trong những nhạc phẩm hay nhất về Bác, in đậm những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Nhạc sĩ Văn Dung - Ảnh: Văn hóa

Theo báo Tiền Phong đưa tin, nhạc sĩ Phạm Tuyên từng nhận xét về Văn Dung: "Góc nhìn của một nhà báo luôn bám sát những sự kiện thực tế của đất nước để chuyển tải vào bài hát làm nên bản sắc của nhạc sĩ Văn Dung. Nhạc sĩ Văn Dung có một trí nhớ rất đặc biệt, từ những kỷ niệm với các đồng nghiệp và với đồng bào ông đều ghi nhớ. Đối với nghệ sĩ nói chung, nhạc sĩ Văn Dung có mối quan hệ rộng rãi và gần gũi".

Nhạc sĩ Văn Dung hưởng thọ 83 tuổi - Ảnh: Tiền Phong

Nhạc sĩ Cát Vận cùng chung cảm nhận: "Chính sự uyên bác của một nhà báo đọc nhiều, đi nhiều, hiểu nhiều, có mối quan hệ rộng rãi, đã cho nhạc sĩ một lượng thông tin và cảm xúc nhất định để viết báo và sáng tác âm nhạc. Nhạc sĩ Huy Du đã từng nói nhạc sĩ Văn Dung chơi với cả thiên hạ, tôi thấy rất đúng".

Với những đóng góp cho đời sống âm nhạc, nhạc sĩ Văn Dung đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001.

Được minh oan sau lùm xùm kêu gọi từ thiện, Quách Ngọc Tuyên vẫn bị phạt 7,5 triệu đồng vì lý do này Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ra quyết định xử phát Quách Ngọc Tuyên 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về trường hợp từ thiện.

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