Hé lộ hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ tổ trăm tỷ: Vóc dáng gầy gò, râu ria rậm rạp, làn da đen sạm

Hậu trường 08/03/2022 16:12

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất về danh hài Hoài Linh trên trang cá nhân của mình.

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải hình ảnh đến thăm anh trai mình ở nhà thờ Tổ trăm tỉ, đồng thời tiết lộ tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Hoài Linh. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ về anh trai của mình: "Hôm qua lên thăm bác làm vườn... Bác rất khoẻ, hơi đen xíu vì phải làm vườn nhưng bác rất vui... Thấy mừng. Bác có con gà lông thỏ cưng xỉu".

Qua hình ảnh mà Dương Triệu Vũ chia sẻ, Hoài Linh diện đồ giản dị cầm máy cắt cỏ để làm vườn. Dù che kín vóc dáng và diện mạo nhưng mọi người vẫn dễ dàng nhận ra nam danh hài với vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh. Gương mặt của nam danh hài như già đi cả chục tuổi vì bộ râu rậm rạp và làn da đen sạm.

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Hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình
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Gương mặt của nam danh hài như già đi cả chục tuổi vì bộ râu rậm rạp, làn da đen sạm - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Dương Triệu Vũ còn đăng tải những thành quả của anh trai trong thời gian ở ẩn khi không chỉ làm vườn mà còn nuôi gà. Công chúng cảm nhận được trong thời gian ở ẩn, Hoài Linh cũng đã tìm thấy niềm vui cho chính mình. 

Sau khi những bức ảnh được đăng tải, nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng và xót xa trước diện mạo "đáng lo ngại" hiện tại của nam danh hài.

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Hậu lùm xùm từ thiện, Hoài Linh khá kín tiếng - Ảnh: Internet

Trước đó, liên quan tới lùm xùm vụ quyên góp từ thiện ủng hộ miền Trung, Hoài Linh khá kín tiếng trên mạng xã hội và hạn chế chia sẻ về các hoạt động nghệ thuật của mình. 

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Hoài Linh hóa thân thành nhân vật Bảy Tình, người giới tính thứ ba trong phim điện ảnh "Mến gái Miền Tây". Trong tạo hình giả gái, diện áo bà ba duyên dáng, nghệ sĩ Hoài Linh được giới thiệu sẽ mang đến cho khán giả những tiếng cười và cả những xúc động nội tâm. Ngay khi video clip giới thiệu ngắn về phim (còn gọi là trailer) được phía nhà sản xuất và phát hành công bố, nhiều bình luận trái chiều xuất hiện, đa phần tập trung vào nghệ sĩ Hoài Linh.

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Từ khóa:   Hoài Linh ca sĩ Dương Triệu Vũ sao Việt

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