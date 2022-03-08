Được minh oan sau lùm xùm kêu gọi từ thiện, Quách Ngọc Tuyên vẫn bị phạt 7,5 triệu đồng vì lý do này

Hậu trường 08/03/2022 20:00

Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ra quyết định xử phát Quách Ngọc Tuyên 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về trường hợp từ thiện.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết vào ngày 8/3, Sở đã ra quyết định xử phát Quách Ngọc Tuyên 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về trường hợp từ thiện.

Tại các buổi làm việc, nam diễn viên thể hiện sự hợp tác và thừa nhận lỗi của bản thân khi đăng thông tin không kiểm chứng.

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Quách Ngọc Tuyên bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về sự việc này. Anh viết: "8/3 của 2 vợ chồng. Hôm nay Tuyên tiếp tục làm việc với các anh bên Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông và PA03 - Công an TP.HCM. Sau nhiều ngày điều tra, làm rõ vụ việc thì đã có quyết định Tuyên không liên quan gì đến vụ việc lừa đảo vừa qua. Tuy nhiên, Tuyên vẫn còn trách nhiệm cung cấp mọi thông tin, cùng các anh để điều tra vụ trục lợi cá nhân.

Nhắc đến người đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của anh, nam diễn viên cũng đã thừa nhận lỗi lầm khi người này đã tin tưởng anh để chuyển một số tiền quá lớn. Anh bộc bạch: "Tuyên muốn chuộc lỗi bằng cách, chính mình trình báo mọi việc với cơ quan chức năng để điều tra lấy lại công bằng cho Thỏ, cho mọi người, cũng như cho bản thân Tuyên. Từ bữa giờ Tuyên nhờ bên Thỏ hỗ trợ, cộng tác cùng Tuyên, chụp hình lại, gửi thông tin lịch sử chuyển tiền vào số tài khoản trên (ngày giờ cụ thể, số tiền, số tài khoản) để Tuyên gửi cơ quan chức năng cũng cố hồ sơ. Tuy nhiên, bên Thỏ vẫn chưa hỗ trợ Tuyên".

Được minh oan sau lùm xùm kêu gọi từ thiện, Quách Ngọc Tuyên vẫn bị phạt 7,5 triệu đồng vì lý do này - Ảnh 2
Quách Ngọc Tuyên cho biết người chuyển tiền vẫn chưa hỗ trợ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Quách Ngọc Tuyên đã lên tiếng khuyên tài khoản L.K.T hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc cũng như tìm ra người trục lợi.

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Tuyên được các anh điều tra tư vấn, nếu như Thỏ không làm đơn kiện và không cung cấp mọi thông tin thì các anh cũng khó có cơ sở để điều tra. Tuyên rất mong Thỏ đồng hành để đưa chuyện này ra ánh sáng, tốt hơn thì lấy lại tiền cho mọi người và xử phạt đúng người, đúng tội. Tuyên cảm ơn mọi người rất nhiều và gửi lời xin lỗi đã vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người trong những ngày qua"

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