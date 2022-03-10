Bà xã Công Lý lộ vẻ mặt buồn rười rượi, 'đau quặn ruột' tiết lộ tình trạng hôn nhân sau loạt tin đồn tình cảm rạn nứt

Hậu trường 10/03/2022 11:36

Nội dung bài đăng mới đây của bà xã Công Lý khiến nhiều người nghĩ rằng, Ngọc Hà đang "ẩn ý" về chuyện chia tay. Thậm chí, nhiều người cho rằng nghệ sĩ Công Lý và vợ đang có vấn đề trong hôn nhân.

Mới đây, đúng vào sáng ngày 8/3, trong bài đăng trên Facebook, bà xã của nghệ sĩ Công Lý - Ngọc Hà bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến nhiều người cho rằng cặp vợ chồng này đang trục trặc tình cảm. Cụ thể, Ngọc Hà nhấn mạnh bản thân không phải kiểu người “có thói quen bôi đen quá khứ và tô hồng tương lai, thực sự lại càng ngại thể hiện sự ngôn tình”. Với Ngọc Hà, cô không “tô vẽ” nhiều cho chuyện tình cảm bởi lo ngại khi chia tay sẽ bị mọi người đả kích.

Bà xã Công Lý lộ vẻ mặt buồn rười rượi, 'đau quặn ruột' tiết lộ tình trạng hôn nhân sau loạt tin đồn tình cảm rạn nứt - Ảnh 1
Rộ lên tin đồn cặp đôi rạn vỡ hôn nhân khiến dư luận xôn xao, bàn tán - Ảnh: Internet

 

Nội dung bài đăng khiến nhiều người nghĩ rằng, Ngọc Hà đang "ẩn ý" về chuyện chia tay. Thậm chí, nhiều người cho rằng nghệ sĩ Công Lý và vợ đang có vấn đề trong hôn nhân.

Trước tin đồn không đúng về mình, Ngọc Hà đã lên tiếng phủ nhận và tiết lộ "đau quặn ruột" khi nghe CĐM đồn đoán. Cô viết: "Nhà em vẫn tình duyên bền vững, ăn chung mâm, ngủ chung gường. Ấy vậy, mà các bác cứ đồn đoán rạn nứt….Khiến em đau quặn ruột lại ấy!".

Bà xã Công Lý lộ vẻ mặt buồn rười rượi, 'đau quặn ruột' tiết lộ tình trạng hôn nhân sau loạt tin đồn tình cảm rạn nứt - Ảnh 2
Bà xã của 'cô Đẩu' phải lên đính chính - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngay khi nổ ra tin đồn rạn nứt tình cảm, đích thân "cô Đẩu" cũng đã có động thái bác bỏ. Cụ thể, nam danh hài đã cập nhật loạt hình ảnh bên bà xã kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào: "Tặng quà cho vợ mùng 8/3. Mong vợ sẽ luôn xinh đẹp, khoẻ mạnh bên gia đình". 

Bà xã Công Lý lộ vẻ mặt buồn rười rượi, 'đau quặn ruột' tiết lộ tình trạng hôn nhân sau loạt tin đồn tình cảm rạn nứt - Ảnh 3
Công Lý tặng vợ quà 8/3 kèm lời yêu thương cực ngọt - Ảnh chụp màn hình

Được biết, NSND Công Lý và MC Thảo Vân kết hôn năm 2004, tuy nhiên, họ đã đường ai nấy đi sau 6 năm chung sống. Sau đó nam danh hài đi thêm bước nữa với Ngọc Hà và nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp lẫn khán giả. Hiện mối quan hệ giữa cả 3 vẫn vô cùng tốt đẹp khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Công Lý bà xã Công Lý Công Lý - Ngọc Hà

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