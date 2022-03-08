Vợ trẻ đăng đàn nói về chuyện 'chia tay' gây xôn xao cõi mạng, NSND Công Lý lập tức có động thái gây chú ý, chỉ mong mỏi đúng '2 điều'

Hậu trường 08/03/2022 14:26

Liên quan đến status đầy ẩn ý của vợ trẻ, dân tình đặc biệt để mắt tới phản ứng của NSND Công Lý.

Mới đây, đúng vào sáng ngày 8/3, trong bài đăng trên Facebook, bà xã của nghệ sĩ Công Lý - Ngọc Hà bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến nhiều người cho rằng cặp vợ chồng này đang trục trặc tình cảm. Cụ thể, Ngọc Hà nhấn mạnh bản thân không phải kiểu người “có thói quen bôi đen quá khứ và tô hồng tương lai, thực sự lại càng ngại thể hiện sự ngôn tình”. Với Ngọc Hà, cô không “tô vẽ” nhiều cho chuyện tình cảm bởi lo ngại khi chia tay sẽ bị mọi người đả kích.

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Mặc dù không trực tiếp nhắc đến ông xã, song dòng trạng thái lấp lửng của cô về tình cảm đồng thời nhắc tới chuyện chia tay khiến người hâm mộ không khỏi tò mò, hoang mang. 

Không để cư dân mạng đồn đoán quá lâu, ngay sau đó, "cô Đẩu" đã nhanh chóng có bài đăng kèm hình ảnh chứng tỏ gia đình vẫn mặn nồng.

Cụ thể, NSND Công Lý đã cập nhật loạt hình ảnh bên bà xã kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào:" Tặng quà cho vợ mùng 8/3. Mong vợ sẽ luôn xinh đẹp, khoẻ mạnh bên gia đình". 

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Công Lý tặng vợ quà 8/3 kèm lời yêu thương cực ngọt - Ảnh chụp màn hình

Rất nhanh chóng, động thái này của nam nghệ sĩ nhận được sự chú ý của nhiều khán giả, đồng thời "đạp tan" nghi kỵ hôn nhân trục trặc trước đó. 

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Trước đó không lâu, ngay sau khi nam nghệ sĩ phải nhập viện khẩn cấp trong đêm vì ngã cầu thang, bà xã Ngọc Hà là người luôn kề cận chăm sóc và cùng nam danh hài vượt qua quãng thời gian khó khăn. Sau khi anh xuất viện, Ngọc Hà luôn tận tình và hỗ trợ chồng hồi phục. Tại thời điểm đó, bà xã nam danh hài nhiều lần tiết lộ trên MXH về nhưng nỗi lo và áp lực. Song, sau tất cả, cặp đôi đã cùng nhau vượt qua. Hiện, sức khỏe của Công Lý đã dần hồi phục và ổn định.

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Trên các diễn đàn mạng, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, không ít netizen cho rằng Trấn Thành duyên dáng, song để so sánh với Công Lý thì quá khập khiễng. 

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Từ khóa:   Công Lý bà xã Công Lý Công Lý - Ngọc Hà

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