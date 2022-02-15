Trấn Thành bị đào lại phát ngôn đáp trả Công Lý từ thời 'xưa như trái đất', CĐM mỉa mai cực gắt: 'Ai là NSND, người đó đúng!'

Hậu trường 15/02/2022 07:30

Trên các diễn đàn mạng, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, không ít netizen cho rằng Trấn Thành duyên dáng, song để so sánh với Công Lý thì quá khập khiễng. 

Sau khi được Bộ công an "minh oan", nhiều sao Việt vẫn vướng phải không ít ồn ào. Một trong số đó phải kể đến Trấn Thành. Nam MC "sạch án" ăn chặn nhưng lại bị netizen đào lại hàng loạt phát ngôn trong quá khứ và nhận về vô số ý kiến trái chiều, đa phần là chỉ trích dù thời điểm Trấn Thành phát ngôn đã lâu.

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Trấn Thành nhận nhiều thành tích sau khi trở lại showbiz, song vẫn khiến nhiều netizen 'không vừa mắt' vì những phát ngôn cũ - Ảnh: Internet

Mới đây, CĐM bất ngờ lên tiếng mỉa mai vì 1 câu nói của nam danh hài đình đám phía Nam từ cách đây 10 năm. Cụ thể, nam MC từng bị Công Lý thẳng thắn nhận xét về lối diễn. "Cô Đẩu" Công Lý từng phát ngôn: "Có lần, tôi diễn chung tiểu phẩm với diễn viên miền Nam Trấn Thành. Ở trong Nam hay có kiểu diễn tự biên tự tiện nên tôi phải tiết chế Trấn Thành. Cậu ấy cứ bô lô ba loa, tập một đằng, diễn một nẻo nên tôi phải tiết chế cậu ấy".

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Trấn Thành và Công Lý từng có cơ hội hợp tác chung - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, Trấn Thành cũng có lời đáp trả lại đàn anh. Trong bài phỏng vấn với Zing news, nam MC đáp trả lại lời nhận xét của đàn anh như sau: "Trước tiên, tôi cám ơn anh Công Lý vì đã có lời nhận xét, góp ý với đàn em trên báo chí như vậy. Đó cũng là điều ít thấy vì hiếm có nghệ sĩ nào nhận xét về đồng nghiệp trên báo như thế. Tuy nhiên, nếu đây là lời chia sẻ thật của anh Công Lý, rõ ràng nó hơi nhạy cảm.

Khi anh Công Lý nói tôi luyên thuyên như thế có nghĩa là anh không hiểu được tính chất của hài miền Nam. Đôi khi diễn viên, đặc biệt là diễn viên hài miền Nam họ hay có những sáng tạo ngoài lề so với lúc tập. Khi lên diễn, cảm xúc thật nên họ thường nảy sinh thêm những cái không có trong kịch bản và người diễn viên có bản lĩnh là người có khả năng nắm bắt được sự sáng tạo của bạn diễn, tung hứng cùng với họ".

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Nam MC cho rằng lời nhận xét của danh hài đình đám đất Bắc chưa đúng - Ảnh: Internet

Hiện, sau khi phát ngôn từ "ngày xửa ngày xưa" trên bất ngờ hot trở lại, đa số cư dân mạng đứng về phía NSND Công Lý, đồng tình với quan điểm của anh. Thậm chí, nhiều người nhận định phong cách của Trấn Thành phù hợp với dẫn chương trình hơn là đi tấu hài.

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Bình luận của CĐM sau khi phát ngôn của Trấn Thành hot trở lại - Ảnh: Internet

 

Trên các diễn đàn mạng, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, không ít netizen cho rằng Trấn Thành duyên dáng, song để so sánh với Công Lý thì quá khập khiễng. 

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Từ khóa:   Trấn Thành Công Lý Diễn viên hài Trấn Thành

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