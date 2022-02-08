Cách đây ít giờ, Trấn Thành bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc với nhiều tài khoản MXH vì một lý do muôn thuở.

Là một nam diễn viên, MC nhưng Trấn Thành lại có khả năng xây dựng kịch bản và thể hiệ vô cùng tốt trong phim. Mới đây, sau khi ra mắt webdrama Hẻm Cụt, nam diễn viên đã thu về lượt xem khủng và độ yêu thích từ khán giả. Trấn Thành tái xuất với phim Hẻm Cụt - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, cách đây ít giờ, Trấn Thành bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc vì nhiều tài khoản MXH tiếp tục re-up (phát lại một vài phân đoạn) webdrama Hẻm cụt của anh trên các nền tảng mạng khác, làm phân tán một lượng view khá lớn.

Bài đăng của nam MC - Ảnh chụp màn hình Nam MC viết: "Mặc dù trước đó Trấn Thành đã livestream năn nỉ các bạn đừng làm như thế, vì đây thật sự là một vấn nạn cho tất cả nhà làm phim. Hành động ăn cắp bản quyền, chất xám của người khác là 1 hành động vi phạm pháp luật và gây rất nhiều tổn thất cho các nhà làm phim. Rất nhiều bạn vẫn ngang nhiên, cố ý chia nhỏ phim ra thành nhiều clip rồi phát trên kênh cá nhân để thu hút người theo dõi. Trấn Thành sẽ làm việc với luật sư để đưa các TikToker này ra pháp luật để chấm dứt tình trạng này".

Ngoài ra, nam MC cũng kêu gọi khán giả của mình báo cáo những tài khoản đăng tải lại webdrama của mình vì đây là một hành động sai trái, gây tổn hại cho anh và đoàn phim. Trước đó, Trấn Thành từng rơi nước mắt cầu xin khán giả không làm lộ nội dung phim - Ảnh chụp màn hình Trước đó, trên livestream của mình, ông xã Hari Won cũng đã có những chia sẻ xoay quanh dự án webdrama mà anh vừa phát hành trong dịp Tết. Tại đây, nam MC đã "cầu xin" khán giả không nên cắt phim của anh thành những đoạn video để đưa lên TikTok hay bất kỳ trang MXH nào khác để câu view, câu like. Được biết, bộ phim lần này lấy bối cảnh có nhiều điểm tương đồng với Bố Già, tuy nhiên lại mang nhiều yếu tố gây hài hơn nhằm phục vụ khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua.

Trấn Thành tái xuất với phim mới, trực tiếp nhắc đến 120 tỷ trong 'giấc chiêm bao' thị phi năm nào? Trong phân đoạn trò chuyện giữa hai nhân vật do Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm thủ vai khi đang nhắc đến việc hàng xóm bị lừa tình lừa tiền với con số từng gây thị phi cho nam danh hài - 120 tỷ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-man-khoc-loc-cau-xin-cdm-khong-lam-lo-noi-dung-phim-moi-tran-thanh-lat-mat-tuyen-bo-cuc-gat-voi-netizen-neu-con-lam-hanh-dong-nay-449149.html