Mới đây, nam MC Trấn Thành khiến khán giả cười ngặt nghẽo vì bài đăng chia sẻ "nỗi khổ" không chỉ riêng ai trên trang cá nhân.

Nổi tiếng là ông chồng quốc dân, cưng vợ như cưng trứng, Trấn Thành không ngại giao cho Hari Won nắm giữ tài chính của gia đình. Nam MC từng khiến loạt chị em ngưỡng mộ khi đưa vợ toàn bộ tiền đi diễn và mỗi ngày chỉ "xin" 2 triệu để dùng.

Dù chiều vợ là vậy, song mới đây, Trấn Thành cũng khiến CĐM cười ngặt nghẽo khi chia sẻ nỗi khổ sau khi lấy vợ. Cụ thể, trên trang Fanpage chính chủ, "Trấn Xìn" cập nhật loạt hình ảnh bên gia đình kèm dòng trạng thái ngắn: "Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ. Khổ lắm".

Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

CĐM dễ dàng nhận ra Trấn Thành đang bắt trend bài hát mới của Đen Vâu song "biến tấu" hài hước với tận 3 người phải mang tiền về. Hậu hôn nhân cùng nữ ca sĩ Hari Won, Trấn Thành không chỉ “mang tiền về” cho mẹ, cho vợ mà còn cho cả mẹ vợ.

Trấn Thành - Hari cùng 2 người 'phụ nữ' quyền lực - Ảnh: FBNV

Dù nam MC thốt lên “khổ lắm” nhưng khán giả vẫn nhanh chóng khiến khán giả phải bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu và hài hước của nam danh hài.

Mối quan hệ giữa nam diễn viên hài và mẹ vợ vô cùng tốt đẹp - Ảnh: Internet

Không chỉ thế, khoảnh khắc đầy tình cảm của vợ chồng nữ ca sĩ Hương Đêm Bay Xa bên hai bà mẹ quyền lực cũng thu hút được sự chú ý từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-bat-trend-den-vau-nhung-kho-het-phan-thien-ha-vi-mot-co-3-trong-bi-lot-sach-vi-moi-lan-di-lam-ve-444266.html