Đêm muộn ngày 28/12, Hari Won gây chú ý khi chia sẻ lên story Facebook cá nhân về sự cố gặp phải trong thang máy.

Đêm muộn ngày 28/12, Hari Won gây chú ý khi chia sẻ lên story Facebook cá nhân về sự cố gặp phải trong thang máy. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Vào thang máy đang đi lên thì thấy con gián xuất hiện. Eo ơi tầng mình đến thì còn xa mà không có cách xuống. La om sòm nhảy tưng tưng. Mà con đó định qua chỗ mình cái ông chồng chà đạp nó hai lần. Buệt buệt. Nó tiêu đời. Chưa bao giờ hãnh diện chồng mình như lần này. Đôi giày mới mua mà dùng cho giết con gián. Cảm ơn chồng".

Story của Hari Won - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trong lúc cùng đi thang máy với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ gặp phải con gián. Có lẽ do quá sợ hãi nên nữ ca sĩ đã la toáng lên và liên tục nhảy "tưng tưng" cầu cứu ông xã. Ngay lập tức Trấn Thành đã dùng chân để "xử gọn" chú "tiểu cường" cả gan làm vợ hốt hoảng.

Trước khi làm vợ nam MC quốc dân, Hari từng khóc thét vì côn trùng khi tham gia chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Trước hành động "tuyệt vời ông mặt trời" của chồng, giọng ca Anh Cứ Đi Đi không ngừng cảm thán, tỏ ra "hãnh diện" và cảm ơn "chồng yêu".

Cặp đôi vẫn đang trong thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, cặp vợ chồng đình đám này được CĐM đồn đoán đang có tin vui. Nguyên do là bởi body có phần mũm mĩm của Hari Won. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã nhiều lần đăng bài ẩn ý bác thông tin trên và khẳng định vòng 2 lùm xùm vì... LÊN CÂN.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-gap-bien-luc-nua-dem-hot-hoang-cau-cuu-tran-thanh-nguyen-nhan-tu-mot-thu-tung-khien-nu-ca-si-khoc-ngat-tren-truyen-hinh-443611.html