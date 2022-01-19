Trấn Thành tái xuất với phim mới, trực tiếp nhắc đến 120 tỷ trong 'giấc chiêm bao' thị phi năm nào?

Hậu trường 19/01/2022 09:37

Trong phân đoạn trò chuyện giữa hai nhân vật do Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm thủ vai khi đang nhắc đến việc hàng xóm bị lừa tình lừa tiền với con số từng gây thị phi cho nam danh hài - 120 tỷ.

Sau nhiều tháng im ắng vì ồn ào từ thiện bủa vây, cuối năm 2021, Trấn Thành dần trở lại đường đua showbiz bằng loạt sản phẩm và sân khấu. Đầu tiên phải kể đến việc quya trở lại cầm trịch chương trình tìm kiếm rapper đình đám Việt Nam. Ngay sau đó, Trấn Thành tiếp tục nhận về hàng loạt giải thưởng lướn cho phim chiếu rạp "Bố Già". Mặc dù gây ra khá nhiều tranh cãi, song không thể phủ nhận sức hút của Trấn Thành.

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Trấn Thành thắng lớn nhờ bộ phim Bố Già - Ảnh: Internet

Đến mới đây, ông xã Hari Won vừa cho ra mắt web drama "Hẻm Cụt" như để tiếp nối chuỗi phim có bối cảnh tương tự Bố Già. Được biết, trong bộ phim lần này, Trấn Thành tiếp tục đưa khán giả vào bối cảnh con hẻm bình dân ở TP.HCM. Trong tập 1 có tựa đề "Tiếng lành đồn xa", một chi tiết nhân vật do Trấn Thành đóng đã gây chú ý đối với khán giả. 

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Web drama mới nhất của nam MC đang ở Top 1 trending Youtube - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trong phân đoạn trò chuyện giữa hai nhân vật do Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm thủ vai khi đang nhắc đến việc hàng xóm bị lừa tình lừa tiền với con số lên đến đến 120 tỷ.

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Phân cảnh Trấn Thành nhắc đến 120 tỉ - Ảnh chụp màn hình

Đáng nói, con số 120 tỷ này khiến nhiều người không khỏi giật mình khi liên quan đến 1 tin đồn từ thiện chấn động cả làng giải trí mà Trấn Thành đã gặp phải trong thời gian qua.

Theo đó, trong năm 2021, Trấn Thành đã từng kêu gọi hơn 8 tỷ đồng ủng hộ miền Trung gặp lũ lụt từ năm 2020 nhưng lại không trực tiếp trao tận tay cho người dân đã làm dấy lên những tranh cãi gay gắt trong dư luận. Một nữ CEO đã nhiều lần réo tên và yêu cầu nam MC phải sao kê một cách rõ ràng. Thế nhưng, điều đáng nói là số tiền thực sự mà Trấn Thành kêu gọi được trong vòng 4 ngày chỉ là 8 tỷ đồng nhưng đã bị đồn thổi lên gấp 15 lần thành con số 120 tỷ.  Tin đồn này thậm chí đã khiến Trấn Thành hứng chịu sự chỉ trích trong nhiều tháng trời, khiến nam danh hài từng phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật để dư luận lắng xuống.

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Tại thời điểm bị réo tên, Trấn Thành đã sao kê đầy đủ 1.000 trang, song vẫn về nhiều chỉ trích - Ảnh: Internet

Tại thời điểm vướng nhiều ồn ào, Trấn Thành đã phải trình bày chi tiết về số tiền từ thiện mà mình kêu gọi cũng như giải thích những thắc mắc của khán giả.

Đến hiện tại, mặc dù không rõ con số 120 tỷ trong bộ phim mới đây có liên quan gì đến lùm xùm kể trên hay không, song đây vẫn trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng.

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