Hari Won khiến dân tình 'đoán già đoán non' vì dòng trạng thái đáng chú ý giữa lúc Trấn Thành liên tục bị réo tên vì nghi 'đá xéo' nữ CEO

Hari Won bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến nhiều người đoán già đoán non.

Thời gian gần đây, Trấn Thành liên tục bị CĐM réo tên vì nghi có nhiều động thái "đá xéo" bà Phương Hằng. Từ chương trình truyền hình đến webdrama đều khiến netizen liên tưởng ngay đến bà chủ Đại Nam. Trấn Thành tái xuất với phim Hẻm Cụt nhưng bị nghi có chi tiết đá xéo bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV Cụ thể, một phân đoạn nhỏ trích từ chương trình "Sóng 22" do Trấn Thành làm MC được chia sẻ rầm rộ và nhận được sự chú ý của CĐM. Cụ thể, điều khiến mọi người bàn luận là câu hát chế lời của ông xã Hari Won ngay trên sóng truyền hình: "Ngày mình bên nhau như cái gì mình đứt tùm lum". Câu hát tưởng chừng như "vô thưởng vô phạt" này khiến dư luận ngay lập tức nhớ về nữ CEO Đại Nam khi bà từng livestream hát karaoke bài hát này. Không rõ là vô tình hay cố ý nhưng hành động này của nam MC đã dấy lên nghi vấn "cà khịa" bà Phương Hằng.

Phân cảnh Trấn Thành nhắc đến 120 tỉ - Ảnh chụp màn hình Trước đó, trong bộ phim Hẻm Cụt được công chiếu trên nền tảng Youtube, Trấn Thành cũng vướng nghi vấn "đá xéo" bà chủ Đại Nam bởi chi tiết nằm mơ 120 tỷ. Cụ thể, trong phân đoạn trò chuyện giữa hai nhân vật do Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm thủ vai khi đang nhắc đến việc hàng xóm bị lừa tình lừa tiền với con số lên đến đến 120 tỷ. Đáng nói, con số 120 tỷ này khiến nhiều người không khỏi giật mình khi liên quan đến 1 tin đồn từ thiện chấn động cả làng giải trí mà Trấn Thành đã gặp phải trong thời gian qua.

Đến mới đây, chiều ngày 12/2, Hari Won bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến nhiều người đoán già đoán non. Cụ thể, Hari Won viết: "Dạo này đọc báo mà thấy sợ. Đừng chiến tranh". Bài đăng gây chú ý của Hari Won - Ảnh chụp màn hình Mặc dù không nói chi tiết đến sự việc nào, cũng không đề cập đến ông xã nhưng dưới bài viết của Hari Won rất nhiều người gọi tên nữ CEO Bình Dương và những drama gần đây giữa Trấn Thành và nữ doanh nhân này. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ chỉ đang nhắc đến chuyện chiến tranh tại một số khu vực trên thế giới, chứ không có ý đả động đến ồn ào của ông xã. Đến hiện tại, chính chủ vẫn giữ thái độ im lặng, không đáp lại bất kỳ đồn đoán nào của dư luận.

Nghi Trấn Thành công khai 'châm chọc' nữ CEO trên sóng truyền hình, netizen réo tên cả hai đòi 'ba mặt một lời' Một số netizen còn cho rằng thay vì ẩn ý, châm chọc lẫn nhau thì Trấn Thành và bà chủ Đại Nam nên công khai nói rõ một lần để chấm dứt câu chuyện ồn ào gây hoang mang cõi mạng suốt nhiều tháng nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-khien-dan-tinh-doan-gia-doan-non-vi-dong-trang-thai-dang-chu-y-giua-luc-tran-thanh-lien-tuc-bi-reo-ten-vi-nghi-da-xeo-nu-ceo-449772.html