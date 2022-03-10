Wendy Phạm tung ảnh hiếm, lần đầu làm một việc đặc biệt dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung

Là con gái duy nhất của Phi Nhung, nhất cử nhất động của Wendy Phạm đều được công chúng quan tâm kể từ khi cố ca sĩ qua đời.

Đã hơn 5 tháng kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu trong tâm trí người ở lại. Vốn đã thiếu tình thương của mẹ, nay Phi Nhung mãi mãi rời cõi tạm, hoàn cảnh của Wendy Phạm khiến nhiều người phải nghẹn ngào xót xa. Mới đây, Wendy Phạm đã chia sẻ những kỷ niệm lúc Phi Nhung còn sống. Wendy Phạm viết: “Hôm nay là một ngày mà Mẹ thích nhất trong năm. Ngay 8 tháng 3. Con không bao giờ để ý ngày này nhưng vì Mẹ quá thích nên mọi năm phải nhớ để chúc Mẹ và tặng hoa cho Mẹ. Bây giờ không còn Mẹ nên ngày 8/3 chỉ là một ngày bình thường thôi. I am missing you so much".

Bài đăng của Wendy dành cho Phi Nhung khiến cư dân mạng xót xa - Ảnh: Chụp màn hình Theo con gái ruột của cố ca sĩ, cô cho biết ngày 8/3 là ngày mà mẹ mình yêu thích nhất trong năm. Phi Nhung lớn lên mà thiếu đi tình yêu thương của gia đình nên đặc biệt trong những dịp lễ như vậy, cố nghệ sĩ càng trân trọng nó hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, vì thường xuyên sống ở nước ngoài cho nên Wendy gần như không quá để tâm vào ngày 8/3, song vì đó là sở thích của mẹ nên cô đã luôn chú ý vào ngày lễ này để gửi lời chúc đến Phi Nhung cũng như tặng quà cho mẹ vui. Đặc biệt, đau xót hơn khi câu nói cuối cùng của cô chạm vào trái tim người hâm mộ. Wendy Phạm cho biết bây giờ không còn mẹ nữa nên ngày 8/3 đối với cô chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Chỉ một câu nói ngắn nhưng thể hiện được tình cảm sâu đậm mà con gái ruột đã dành cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Hiện tại, Wendy Phạm vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh về mẹ lên trang cá nhân cũng như kênh youtube cá nhân. Cô mong muốn khán giả và người thân có thể nhớ mãi đến Phi Nhung với hình ảnh một nữ ca sĩ hiền lành chân thật, giọng ca ngọt ngào xoa dịu tâm hồn.

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