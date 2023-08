Wendy Phạm tung ảnh hiếm, lần đầu làm một việc đặc biệt dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung

Đã hơn 5 tháng kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu trong tâm trí người ở lại. Vốn đã thiếu tình thương của mẹ, nay Phi Nhung mãi mãi rời cõi tạm, hoàn cảnh của Wendy Phạm khiến nhiều người phải nghẹn ngào xót xa.

Mới đây, Wendy Phạm đã chia sẻ những kỷ niệm lúc Phi Nhung còn sống. Wendy Phạm viết: “Hôm nay là một ngày mà Mẹ thích nhất trong năm. Ngay 8 tháng 3. Con không bao giờ để ý ngày này nhưng vì Mẹ quá thích nên mọi năm phải nhớ để chúc Mẹ và tặng hoa cho Mẹ. Bây giờ không còn Mẹ nên ngày 8/3 chỉ là một ngày bình thường thôi. I am missing you so much".