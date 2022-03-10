Sau 10 năm kết hôn cùng ông xã kém tuổi, Việt Hương lần đầu bật mí cách giữ gìn hôn nhân hạnh phúc

Hậu trường 10/03/2022 15:37

Mới đây, danh hài Việt Hương đã trải lòng về cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm của mình.

Vào ngày 10/03, Việt Hương đã chia sẻ khoảnh khắc chỉnh sửa trang phục cho chồng ở chốn đông người và trải lòng về bí quyết để giữ hôn nhân hạnh phúc. Cụ thể, nữ danh hài đăng tải loạt ảnh tình bể bình bên ông xã Hoài Phương

Theo chia sẻ từ Việt Hương, trong ngày lễ 8/3 vừa qua, dù bản thân có lịch trình bận rộn và hoàn thành công việc vào lúc đêm muộn nhưng ông xã đã trực tiếp đến địa điểm quay chờ và đón về. Nữ danh hài bộc bạch: "8/3 bận quay tới 11g50 đêm, cái nhìn xuống thấy bạn ấy đứng nhìn, đón về, đi quay 10 mấy năm ai đón đâu ngoài tài xế và trợ lý. Thấy lạ lạ vui vui, lên xe có bó hoa to đùng, cái bạn ấy nói người ta tặng anh thấy nhiều hoa ở nhà có bó này cầm theo cho em vì thấy đẹp, lại thấy vui vui vì hiểu tánh Hương đã quá nhiều hoa không nên mua thêm làm gì?".

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Bài đăng trải lofngveef hôn nhân của Việt Hương nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Chính vì 10 năm qua, người đón Việt Hương sau những đêm diễn là tài xế và trợ lý nên khoảnh khắc thấy Hoài Phương khiến cô vô cùng xúc động. 

Bà xã Hoài Phương trải lòng: "Bạn chỉ nói với mình, chân em đứng hôm nay ok không? Thấy mang cao gót đứng 11 tiếng liên tục phù hết rồi, mình thì tắt tiếng chỉ cười cười. Nghĩ thôi vợ chồng lâu năm nên nhìn là hiểu, mua bất cứ gì lớn thì cả 2 vợ chồng bàn bạc, mua gì cho gia đình thì cùng đi, bất cứ mua gì thì bạn ấy đều vui lòng, vì người phụ nữ không thích đi shop là mình. Có ai kỳ như mình không nhỉ? Mua gì cần nghĩ trong đầu vô mua xong đi ra luôn, có vợ như em khỏe quá xá!".

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"Còn bạn ấy lên sân khấu thì mình luôn chạy ra sau dặn dò và nhìn mọi thứ cho chỉn chu. Với Hương sân khấu là thánh đường nên dặn dò kỹ vì 1 mình bạn ấy đeo rất nhiều micro vừa hát vừa thổi. Hình là đang dặn nói cho hay đó hí hí. Ngày nào tụi em cũng là lễ”, nữ danh hài chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ, mối quan hệ gia đình rất cân bằng khi cả Hoài Phương và Việt Hương đều tôn trọng lẫn nhau. Về phần mình, nữ danh hài chọn cách quan tâm chồng bằng sự ủng hộ cùng những lời dặn dò trước khi anh lên sân khấu để được chỉn chu nhất khi xuất hiện trước công chúng. 

Ngay khi vừa đăng tải, những chia sẻ của Việt Hương đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến, ngưỡng mộ và gửi lời chúc phúc tới cặp vợ chồng.

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Từ khóa:   Việt Hương Hoài Phương sao Việt

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