Chuyện gì đây: Đêm nhạc đầu tiên vừa kết thúc, ekip Mỹ Tâm đã nhận ngay lời phàn nàn 'không tôn trọng khán giả'?

Hậu trường 27/03/2022 09:14

Vừa kết thúc đêm nhạc đầu tiên tại Đà Lạt, ekip Mỹ Tâm bị chỉ trích không tôn trọng khán giả.

Sau bao ngày chờ đợi thì chiều 26/3, gala My Soul 1981 nữ ca sĩ Mỹ Tâm cùng các khách mời đình đám như Khắc Hưng, Vũ, Thịnh Suy cũng đã được tổ chức tại Đà Lạt. Đây có thể được xem là đêm nhạc đánh thêm dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ vì sau bao năm hoạt động con hát, sức hút của Mỹ Tâm vẫn khiến rất nhiều khán giả dành thời gian có mặt để thưởng thức đêm nhạc.

Và cũng chính là số lượng quá tải mà nhiều người hâm mộ không có cơ hội sở hữu chiếc vé để đến gala nên giải quyết cho việc này, Mỹ Tâm cùng ekip đã thông báo sẽ phát sóng online toàn bộ đêm nhạc vào lúc 21 giờ tối cùng ngày.

Chuyện gì đây: Đêm nhạc đầu tiên vừa kết thúc, ekip Mỹ Tâm đã nhận ngay lời phàn nàn 'không tôn trọng khán giả'? - Ảnh 1
Thông báo của Ekip Mỹ Tâm gây ra nhiều tranh cãi từ phía người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, trang fanpage của nữ ca sĩ Mỹ Tâm bất ngờ thay đổi xoành xoạch, đăng đàn thông báo sẽ lùi buổi phát sóng online này vào lúc 20h ngày 28/3 do sự cố kỹ thuật. Chính việc thay đổi phút chót này khiến những nhiều người hâm mộ của Mỹ Tâm tỏ ý bức xúc. Nhiều người cho rằng không thể không phàn nàn vì ekip của nữ ca sĩ đã nhiều lần làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Chuyện gì đây: Đêm nhạc đầu tiên vừa kết thúc, ekip Mỹ Tâm đã nhận ngay lời phàn nàn 'không tôn trọng khán giả'? - Ảnh 2
Phản ứng gay gắt của khán giả trước thông báo trên - Ảnh: Chụp màn hình

Mốt số ý kiến khác cũng cho rằng đã gạt hết công việc để chờ đợi giờ lên sóng nhưng chỉ nhận được sự yêu cầu "thông cảm" từ phía ekip nữ ca sĩ. Thậm chí, nhiều bình luận còn gay gắt và thẳng thắn khẳng định phía ekip Mỹ Tâm không tôn trọng khán giả.

Chuyện gì đây: Đêm nhạc đầu tiên vừa kết thúc, ekip Mỹ Tâm đã nhận ngay lời phàn nàn 'không tôn trọng khán giả'? - Ảnh 3
Đêm nhạc của Mỹ Tâm cháy vé chỉ sau vài phút đăng bán - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có thể sự cố này phía ekip nữ ca sĩ cũng không hề mong muốn. Hy vọng rằng trong buổi diễn tiếp theo, ekip của Mỹ Tâm có thể chuẩn bị tốt hơn để không phụ sự mong chờ của những người hâm mộ.

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