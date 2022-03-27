Chuyện gì đây: Đêm nhạc đầu tiên vừa kết thúc, ekip Mỹ Tâm đã nhận ngay lời phàn nàn 'không tôn trọng khán giả'?

Sau bao ngày chờ đợi thì chiều 26/3, gala My Soul 1981 nữ ca sĩ Mỹ Tâm cùng các khách mời đình đám như Khắc Hưng, Vũ, Thịnh Suy cũng đã được tổ chức tại Đà Lạt. Đây có thể được xem là đêm nhạc đánh thêm dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ vì sau bao năm hoạt động con hát, sức hút của Mỹ Tâm vẫn khiến rất nhiều khán giả dành thời gian có mặt để thưởng thức đêm nhạc.

Và cũng chính là số lượng quá tải mà nhiều người hâm mộ không có cơ hội sở hữu chiếc vé để đến gala nên giải quyết cho việc này, Mỹ Tâm cùng ekip đã thông báo sẽ phát sóng online toàn bộ đêm nhạc vào lúc 21 giờ tối cùng ngày.