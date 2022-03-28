Vừa qua, showbiz Việt không khỏi xôn xao trước chuyện tình yêu của các sao nữ đình đám. Người được bạn trai cầu hôn, có người tiết lộ luôn kế hoạch tổ chức đám cưới. Trong số đó, không thể quên nhắc đến buổi cầu hôn gây xôn xao vào ngày Valentine vừa qua của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.

Sau 4 năm ly hôn với đạo diễn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh cũng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư tình cảm. Mới đây nhất, sau buổi cầu hôn chấn động showbiz, nữ ca sĩ từng vướng tin đồn có hạnh phúc mới với tình trẻ doanh nhân kín tiếng. Sau đó, nữ ca sĩ cũng đã đích thân lên tiếng thừa nhận có "niềm vui nho nhỏ" nhưng xin phép không chia sẻ cụ thể để giữ quyền riêng tư.