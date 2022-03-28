Đàn em thân thiết thay lời Phạm Quỳnh Anh xác nhận việc có hạnh phúc mới hậu 4 năm ly hôn?

Hậu trường 28/03/2022 09:10

Chỉ 1 câu chúc từ Đông Nhi, dân tình đã chắc nịch Phạm Quỳnh Anh đã có hạnh phúc mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Vừa qua, showbiz Việt không khỏi xôn xao trước chuyện tình yêu của các sao nữ đình đám. Người được bạn trai cầu hôn, có người tiết lộ luôn kế hoạch tổ chức đám cưới. Trong số đó, không thể quên nhắc đến buổi cầu hôn gây xôn xao vào ngày Valentine vừa qua của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.

Sau 4 năm ly hôn với đạo diễn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh cũng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư tình cảm. Mới đây nhất, sau buổi cầu hôn chấn động showbiz, nữ ca sĩ từng vướng tin đồn có hạnh phúc mới với tình trẻ doanh nhân kín tiếng. Sau đó, nữ ca sĩ cũng đã đích thân lên tiếng thừa nhận có "niềm vui nho nhỏ" nhưng xin phép không chia sẻ cụ thể để giữ quyền riêng tư.

Đàn em thân thiết thay lời Phạm Quỳnh Anh xác nhận việc có hạnh phúc mới hậu 4 năm ly hôn? - Ảnh 1
Lễ cầu hôn gây xôn xao showbiz và sau đó theo nguồn tin xác nhận nữ chính là Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Cho đến mới đây, trong một đêm nhạc đánh dấu sự trở lại hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi sau 1 năm bận bịu với tả sữa, nữ ca sĩ bất ngờ cover bài hát "Hạnh Phúc Mới" của Phạm Quỳnh Anh. Đáng chú ý, trong lúc biểu diễn, bà xã Ông Cao Thắng còn úp mở nhắn nhủ một câu đến đàn chị: "Gửi lời chúc phúc, một hạnh phúc mới dành cho người chị thân thiết".

Không chỉ vậy, tối 27/3, trên trang cá nhân của mình, Đông Nhi còn viết luôn lời chúc hạnh phúc với đàn chị: "Bài hát dành tặng cho người chị yêu dấu Phạm Quỳnh Anh, chị xứng đáng nhận được hạnh phúc".

Đàn em thân thiết thay lời Phạm Quỳnh Anh xác nhận việc có hạnh phúc mới hậu 4 năm ly hôn? - Ảnh 2
Đông Nhi ngầm xác nhận việc Phạm Quỳnh Anh đã có hạnh phúc mới - Ảnh: Chụp màn hình
Đàn em thân thiết thay lời Phạm Quỳnh Anh xác nhận việc có hạnh phúc mới hậu 4 năm ly hôn? - Ảnh 3
Cả 2 có mối quan hệ thân thiết ngoài đời, Đông Nhi cũng có mặt chứng kiến buổi cầu hôn của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Có thể thấy, chỉ qua một câu nói ngắn gọn của Đông Nhi, netizen cho rằng nữ ca sĩ đã ngầm xác nhận Phạm Quỳnh Anh đã có tình yêu mới sau tan vỡ hôn nhân. Không chỉ Đông Nhi và hội bạn thân thiết vỡ òa mà cả khán giả cũng thấy vui lây trước thông tin Phạm Quỳnh Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Phạm Quỳnh Anh để lộ nhẫn đeo trên ngón áp út, ngầm xác nhận là "hoa đã có chủ": Netizen nghi vấn liệu "đây có phải là nhẫn cầu hôn"?

Phạm Quỳnh Anh để lộ nhẫn đeo trên ngón áp út, ngầm xác nhận là "hoa đã có chủ": Netizen nghi vấn liệu "đây có phải là nhẫn cầu hôn"?

Phạm Quỳnh Anh tiếp tục bị netizen soi ra "hint" đang có mối quan hệ hạnh phúc bên doanh nhân nhỏ tuổi. Lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng chính là chi tiết chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của nữ ca sĩ.

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