Phạm Quỳnh Anh diện bikini khoe trọn vòng 2, chính thức đập tan tin đồn mang thai với tình trẻ

Hậu trường 17/03/2022 11:40

Chia sẻ hình ảnh diện bikini khoe trọn vòng 2, Phạm Quỳnh Anh dường như đang có hành động gián tiếp đập tan tin đồn bầu bí.

Thời gian vừa qua, Phạm Quỳnh Anh trở thành tâm điểm chú ý khi tin đồn cô được bạn trai trẻ tuổi cầu hôn bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Tiếp đó, nữ ca sĩ lại lộ thêm bằng chứng đang mang thai với bạn trai trẻ tuổi. Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh thời gian qua rất chăm mặc đồ rộng thùng thình hoặc khéo léo dùng tay, phụ kiện để che chắn đi vòng 2 mỗi khi xuất hiện.

Phạm Quỳnh Anh diện bikini khoe trọn vòng 2, chính thức đập tan tin đồn mang thai với tình trẻ - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh thường khéo léo lấy túi che bụng giữa nghi vấn mang thai - Ảnh: Internet
Phạm Quỳnh Anh diện bikini khoe trọn vòng 2, chính thức đập tan tin đồn mang thai với tình trẻ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ còn liên tục diện đồ rộng trong thời gian gần đây - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa tin đồn bầu bí, mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh thả dáng bên bờ biển với bộ bikini bó sát. Ngay lập tức, vòng 2 thon gọn của nữ ca sĩ trở thành tâm điểm chú. Có thể thấy, giữa nghi vấn mang thai, việc Phạm Quỳnh Anh cho chia sẻ hình ảnh vóc dáng thon gọn của bản thân được xem như một hành động gián tiếp phủ định thông tin mang thai.

Tuy nhiên, dân tình vẫn bán tin bán nghi rằng liệu loạt ảnh diện bikini được Phạm Quỳnh Anh đăng tải là ảnh cũ, chụp trước khi mang thai, hay được chụp thời gian gần đây. Bởi trước đó, nữ ca sĩ thường xuyên bị bắt gặp với vóc dáng có phần tăng size dù diện đồ rộng lùm lùm để che chắn đi. 

Phạm Quỳnh Anh diện bikini khoe trọn vòng 2, chính thức đập tan tin đồn mang thai với tình trẻ - Ảnh 3
Loạt ảnh diện bikini khoe vòng 2 của nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Trước những thông tin được bạn trai trẻ tuổi cầu hôn và đang mang thai, nữ ca sĩ đến nay vẫn không hề lên tiếng, cô chỉ tiết lộ rằng mình đang có niềm vui nho nhỏ. "Về vấn đề riêng tư của gia đình, những ngày qua xin cảm ơn mọi người thật nhiều đã dành sự quan tâm đến Quỳnh Anh... từ trước đến nay Quỳnh Anh chưa bao giờ muốn những câu chuyện liên quan đến tình cảm của mình lại khiến khán giả bận tâm. Và đây chỉ là 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh nên xin cả nhà cho Quỳnh Anh giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình.

Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên, Quỳnh Anh luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai, mong rằng bản thân Quỳnh Anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho 2 con gái nhỏ", nữ ca sĩ viết.

 

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