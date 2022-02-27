Giữa nghi vấn mang thai với tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh lại liên tục có hành động dùng tay che chắn kĩ vùng bụng?

Vừa qua, buổi tiệc cầu hôn vào đúng ngày Valentine 14/2 có sự tham dự của dàn sao Vbiz đình đám như: Đông Nhi, Minh Hằng, Hoàng Thuỳ Linh, Gil Lê,... đã thu hút không ít sự quan tâm của khán giả. Theo hình ảnh dàn sao chia sẻ, có thể thấy buổi tiệc được tổ chức đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn dưới ánh hoàng hôn.

Buổi cầu hôn vào ngày Valentine thu hút nhiều sự chú ý của khán giả khi có sự tham dự của dàn sao Vbiz nổi tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin tìm hiểu, nhân vật chính được cầu hôn là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Sau 3 năm hậu ly hôn "ông bầu" Quang Huy, nữ ca sĩ dường như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Được biết, bạn trai của cô là một anh chàng trẻ tuổi và cả 2 đã có thời gian tìm hiểu khá lâu. Gần đây nhất, Phạm Quỳnh Anh còn liên tục dính nghi vấn đang mang thai con thứ 3 với bạn trai khi nữ ca sĩ để lộ vòng 2 lùm xùm trông lớn rõ.