Giữa nghi vấn mang thai với tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh lại liên tục có hành động dùng tay che chắn kĩ vùng bụng?

Loạt ảnh Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải phần nào càng khẳng định đồn đoán cô đang mang thai với bạn trai trẻ tuổi là sự thật.
- Phạm Quỳnh Anh được trai trẻ cầu hôn: Đây chỉ là một niềm vui nho nhỏ
- Nghi vấn Phạm Quỳnh Anh mang thai sau tin đồn được tình trẻ cầu hôn lãng mạn vào ngày Valentine?
Vừa qua, buổi tiệc cầu hôn vào đúng ngày Valentine 14/2 có sự tham dự của dàn sao Vbiz đình đám như: Đông Nhi, Minh Hằng, Hoàng Thuỳ Linh, Gil Lê,... đã thu hút không ít sự quan tâm của khán giả. Theo hình ảnh dàn sao chia sẻ, có thể thấy buổi tiệc được tổ chức đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn dưới ánh hoàng hôn.
Theo thông tin tìm hiểu, nhân vật chính được cầu hôn là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Sau 3 năm hậu ly hôn "ông bầu" Quang Huy, nữ ca sĩ dường như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Được biết, bạn trai của cô là một anh chàng trẻ tuổi và cả 2 đã có thời gian tìm hiểu khá lâu. Gần đây nhất, Phạm Quỳnh Anh còn liên tục dính nghi vấn đang mang thai con thứ 3 với bạn trai khi nữ ca sĩ để lộ vòng 2 lùm xùm trông lớn rõ.
Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, mới đây nhất, Phạm Quỳnh Anh còn đăng tải loạt ảnh hậu trường đi diễn tại Đà Lạt. Nữ ca sĩ diện nguyên set đồ đen gồm váy body, áo khoác và chiếc túi xách hàng hiệu. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất không phải là outfit kia mà là hành động liên tục dùng túi che chắn kĩ phần bụng trong tất cả bức ảnh được đăng tải.
Chính hành động này vô tình khiến netizen khẳng định chắc nịch tin đồn cô đang mang thai là có cơ sở. Dẫu vậy, trong bài đăng lên tiếng về ồn ào được trai trẻ cầu hôn trước đó, Phạm Quỳnh Anh cũng lấp lửng câu nói: "Đây chỉ là 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh". Mặc dù chưa rõ lời đồn này là chính xác hay không nhưng nhiều người hâm mộ vẫn gửi lời chúc hạnh phúc đến Phạm Quỳnh Anh sau biến cố hôn nhân đã trải qua.