Nghi vấn Phạm Quỳnh Anh mang thai sau tin đồn được tình trẻ cầu hôn lãng mạn vào ngày Valentine?

Vài ngày trước, trên mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh đăng tải đồng loạt của hội bạn thân Vbiz như Đông Nhi, Gil Lê, Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng... Đáng chú ý, bức ảnh chụp lại bữa tiệc dưới ánh hoàng hôn lãng mạn và còn kèm theo dòng chữ to tướng "Marry me" ngay ngày Valentine. Các "thám tử mạng" đã nhanh chóng phát hiện ra nữ chính may mắn được cầu hôn trong buổi tiệc chính là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Được biết, người cầu hôn nữ ca sĩ là một chàng trai trẻ trai và cả 2 đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau.

Phạm Quỳnh Anh lộ vòng 2 lùm lùm khi trình diễn trong một liveshow vào cuối tháng 1 - Ảnh: Internet

Sau khi biết thông tin trên, nhiều người hâm mộ đã gửi tràng lời chúc hạnh phúc đến giọng ca "Bụi bay vào mắt" vì trải qua những đổ vỡ hôn nhân, cuối cùng cô cũng tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Tuy nhiên, mới đây lại rầm rộ thêm nghi vấn Phạm Quỳnh Anh mang thai với bạn trai trẻ tuổi.