Nghi vấn Phạm Quỳnh Anh mang thai sau tin đồn được tình trẻ cầu hôn lãng mạn vào ngày Valentine?

Thông tin ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mang thai với tình trẻ đang gây xao khắp mạng xã hội.
- Sau 3 năm ly hôn với chồng cũ, Phạm Quỳnh Anh dự định 'đi thêm bước nữa' nhưng kèm theo điều kiện gây chú ý?
- Phạm Quỳnh Anh diện đồ cắt xẻ táo bạo, khoe nhan sắc tuổi 38
Vài ngày trước, trên mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh đăng tải đồng loạt của hội bạn thân Vbiz như Đông Nhi, Gil Lê, Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng... Đáng chú ý, bức ảnh chụp lại bữa tiệc dưới ánh hoàng hôn lãng mạn và còn kèm theo dòng chữ to tướng "Marry me" ngay ngày Valentine. Các "thám tử mạng" đã nhanh chóng phát hiện ra nữ chính may mắn được cầu hôn trong buổi tiệc chính là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Được biết, người cầu hôn nữ ca sĩ là một chàng trai trẻ trai và cả 2 đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau.
Sau khi biết thông tin trên, nhiều người hâm mộ đã gửi tràng lời chúc hạnh phúc đến giọng ca "Bụi bay vào mắt" vì trải qua những đổ vỡ hôn nhân, cuối cùng cô cũng tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Tuy nhiên, mới đây lại rầm rộ thêm nghi vấn Phạm Quỳnh Anh mang thai với bạn trai trẻ tuổi.
Được biết, nguồn cơn xuất phát từ clip trình diễn của Phạm Quỳnh Anh trong một liveshow được đăng tải trên YouTube vào cuối tháng 1. Ở một số góc quay, netizen nhanh chóng nhận ra vòng 2 của cô to bất thường. Không chỉ vậy, vài bức ảnh trên trang cá nhân gần đây do chính chủ tự đăng cũng chứng minh điều này.
Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc về nghi vấn này, người đại diện cho biết, hiện Phạm Quỳnh Anh đang bận nên không tiện trả lời thông tin bầu bí. Trước đó, trong cuộc hôn nhân với đạo diễn Quang Huy, cả 2 đã có 2 cô con gái đáng yêu, kháu khỉnh. Mặc dù tất bật với lịch trình công việc nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn dành thời gian cho các con.