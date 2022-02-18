HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng!

Vừa qua, bữa tiệc vào ngày Valentine 2022 của dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz như Đông Nhi, Gil Lê, Hoàng Thuỳ Linh, Phạm Quỳnh Anh,... bỗng gây nhiều chú ý vì một bức ảnh nâng ly với dòng chữ to rõ phía sau là "Marry Me" (tạm dịch là Cưới anh nhé!).

Theo như khung cảnh trong bức ảnh chụp lại, có thể thấy bữa tiệc được tổ chức lãng mạn dưới ánh hoàng hôn. Chính vì điều này, càng chắc chắn hơn đây là buổi cầu hôn chứ không đơn thuần là một bữa tiệc. Nhiều dân mạng đồn đoán rằng chính Gil Lê đã tổ chức buổi lễ cầu hôn Hoàng Thùy Linh sau thời gian cả 2 liên tục nghi vấn hẹn hò.