HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng!

Hậu trường 18/02/2022 08:53

Hoá ra nhân vật chính của buổi lễ cầu hôn với chữ "Marry Me" được loạt sao Vbiz đình đám đăng tải lại là Phạm Quỳnh Anh.

Vừa qua, bữa tiệc vào ngày Valentine 2022 của dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz như Đông Nhi, Gil Lê, Hoàng Thuỳ Linh, Phạm Quỳnh Anh,... bỗng gây nhiều chú ý vì một bức ảnh nâng ly với dòng chữ to rõ phía sau là "Marry Me" (tạm dịch là Cưới anh nhé!).

Theo như khung cảnh trong bức ảnh chụp lại, có thể thấy bữa tiệc được tổ chức lãng mạn dưới ánh hoàng hôn. Chính vì điều này, càng chắc chắn hơn đây là buổi cầu hôn chứ không đơn thuần là một bữa tiệc. Nhiều dân mạng đồn đoán rằng chính Gil Lê đã tổ chức buổi lễ cầu hôn Hoàng Thùy Linh sau thời gian cả 2 liên tục nghi vấn hẹn hò.

HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng! - Ảnh 1
HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng! - Ảnh 2
HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng! - Ảnh 3
HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng! - Ảnh 4
HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng! - Ảnh 5
Dàn sao Vbiz đồng loạt đăng tải bức ảnh có dòng chữ 'Marry me' khiến cư dân mạng vô cùng tò mò - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên sự thật đến bây giờ mới được hé lộ. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, nhân vật chính trong ngày hôm ấy chính là Phạm Quỳnh Anh. Nữ ca sĩ được một chàng trai trẻ giấu mặt cầu hôn. Trong khoảng thời gian cô nàng ra mắt ca khúc "Hạnh Phúc Mới" cũng chính là lúc Phạm Quỳnh Anh đang đắm chìm trong tình yêu đôi lứa.

HOT: Đã tìm ra nhân vật chính được cầu hôn trong bữa tiệc 'Marry me' vào ngày Valetine được cả dàn Vbiz ăn mừng! - Ảnh 6
Theo tiết lộ, tình mới của Phạm Quỳnh Anh là một anh chàng trẻ tuổi Ảnh: Internet

Chẳng biết kết quả thế nào nhưng nhìn cách dàn nghệ sĩ phấn khích, đồng loạt chia sẻ hình ảnh về dòng chữ "Marry Me" thì chắc hẳn buổi cầu hôn đã thành công vang dội. Phạm Quỳnh Anh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ tình yêu sau khi ly hôn với đạo diễn Quang Huy.

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