Sau 3 năm ly hôn với chồng cũ, Phạm Quỳnh Anh dự định 'đi thêm bước nữa' nhưng kèm theo điều kiện gây chú ý?

Phạm Quỳnh Anh đã đưa ra mẫu người đàn ông tương lai của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh khoảnh khắc hạnh phúc bên các con nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thương của khán giả. Đáng chú ý, trong bài đăng này, kèm theo hình ảnh là dòng trạng thái nữ ca sĩ viết rằng: "Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên".

Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi Phạm Quỳnh Anh nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư sau 3 năm ly hôn với chồng cũ. Phải chăng qua biến cố trong hôn nhân giờ đây, nữ ca sĩ đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới?

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên các con - Ảnh: Chụp màn hình

Những hình ảnh được Phạm Quỳnh Anh đăng tải chỉ có gam màu đen trắng tuy nhiên ba mẹ con lại mang đến nhiều cảm xúc. Dân mạng cũng bày tỏ xúc động bởi câu nói của Phạm Quỳnh Anh. Có lẽ hiện tại, điều bận tâm duy nhất của nàng ca sĩ chính là hai con gái. Ngay cả việc lựa chọn người đàn ông của đời mình, cô cũng chỉ muốn lựa chọn một người thật sự yêu thương cả hai con của cô.

Ngay dưới phần bình luận, giọng ca "Bụi bay vào mắt" cũng chia sẻ thêm về mẫu người đàn ông mà cô muốn ở bên nếu đi bước nữa. Nữ ca sĩ đã bày tỏ: "Thương mẹ đủ thì sẽ thương các con. Nhưng phải là thật sự thương yêu các con không thì mẹ ở vậy thôi".

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ nỗi lòng của mình dưới phần bình luận - Ảnh: chụp màn hình

Trước đó, năm 2018, Phạm Quỳnh Anh khiến cả Vbiz ngỡ ngàng trước thông báo ly hôn với chồng cũ là đạo diễn Quang Huy sau 6 năm về chung một nhà. Đến nay, nữ ca sĩ chỉ chuyên tâm vào công việc và chăm sóc hai con gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-nam-ly-hon-voi-chong-cu-pham-quynh-anh-du-dinh-di-them-buoc-nua-nhung-kem-theo-dieu-kien-gay-chu-y-447246.html