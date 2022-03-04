Hậu khỏi Covid-19, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ tình hình sức khỏe đáng báo động khiến ai nấy đều đồng cảm!

Hậu trường 04/03/2022 10:35

Phạm Quỳnh Anh cho biết, cô bị mất ngủ triền miên sau hậu Covid-19 mang lại khiến tinh thần cũng ảnh hưởng nhiều.

Những ngày qua, trên mạng xã hội râm ran trước đồn đoán Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn và hiện đang mang thai. Đáng chú ý, mọi hình ảnh do chính chủ đăng tải thời gian gần đây đều khéo léo che chắn vòng 2 khiến tin đồn này càng có thêm cơ sở. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán từ phía cư dân mạng, còn thực hư thế nào vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng.

Hậu khỏi Covid-19, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ tình hình sức khỏe đáng báo động khiến ai nấy đều đồng cảm! - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh bị đồn đoán đang mang thai với tình trẻ - Ảnh: FBNV

Cách đây hơn 1 tuần, Phạm Quỳnh Anh cho biết vừa điều trị thành công Covid-19 tại nhà. Hiện tại, nữ ca sĩ đã quay trở lại công việc và bắt đầu có nhiều lịch trình biểu diễn. Tuy nhiên, mới đây, theo tiết lộ trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ tiết lộ đang phải chịu những triệu chứng hậu Covid-19 để lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Đêm nay là thứ mấy mất ngủ từ Đà Lạt vào tới Sài Gòn lại ra Hà Nội là sao nhỉ. Nhìn sang giường bên cạnh bà trợ lý cũng hậu covid mà ngủ mê mệt như kia, ganh tỵ quá. Mình cứ lang thang đi ra rồi lại đi vào".

Hậu khỏi Covid-19, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ tình hình sức khỏe đáng báo động khiến ai nấy đều đồng cảm! - Ảnh 2
Nữ ca sĩ bị mất ngủ triền miên hậu Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh cũng từng chia sẻ triệu chứng "mất trí nhớ nhẹ" hậu Covid nên đến cả bài hát của mình có nhiều đoạn cũng không nhớ được lời. Nữ ca sĩ cho biết: "Hậu Covid hình như bị mất trí nhớ nhẹ và nhất là rất mất ngủ phải không ạ? 2 đêm ở Đà Lạt không đêm nào ngủ được. Cổ họng tiếp tục tan nát vì nhiễm lạnh khi hôm qua đứng hát dưới trời 15 độ gần 3 tiếng đồng hồ. Xin cảm ơn gần 1.000 trái tim yêu thương đã nỗ lực sưởi ấm, và xin tha thứ cho bộ não tạm thời bị hư hậu Covid vì bài của mình mà nhiều đoạn chẳng nhớ lời như nào".

Cũng theo Phạm Quỳnh Anh, việc mất ngủ triền miên của cô bắt nguồn từ việc vấn đề sức khỏe, ngủ không đủ giấc hàng ngày. Đối diện với tình trạng này kéo dài khiến cho tinh thần của nữ ca sĩ cũng bị ảnh hưởng.

'Tóm dính' Phạm Quỳnh Anh diện blazer rộng thùng thình, giấu kín vòng 2 giữa nghi vấn bầu bí

'Tóm dính' Phạm Quỳnh Anh diện blazer rộng thùng thình, giấu kín vòng 2 giữa nghi vấn bầu bí

Dạo gần đây, Phạm Quỳnh Anh rất chăm mặc đồ rộng thùng thình hoặc khéo léo dùng tay, phụ kiện để che chắn đi vòng 2 mỗi khi xuất hiện trước đám đông.

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