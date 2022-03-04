Hậu khỏi Covid-19, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ tình hình sức khỏe đáng báo động khiến ai nấy đều đồng cảm!

Những ngày qua, trên mạng xã hội râm ran trước đồn đoán Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn và hiện đang mang thai. Đáng chú ý, mọi hình ảnh do chính chủ đăng tải thời gian gần đây đều khéo léo che chắn vòng 2 khiến tin đồn này càng có thêm cơ sở. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán từ phía cư dân mạng, còn thực hư thế nào vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng.

Phạm Quỳnh Anh bị đồn đoán đang mang thai với tình trẻ - Ảnh: FBNV

Cách đây hơn 1 tuần, Phạm Quỳnh Anh cho biết vừa điều trị thành công Covid-19 tại nhà. Hiện tại, nữ ca sĩ đã quay trở lại công việc và bắt đầu có nhiều lịch trình biểu diễn. Tuy nhiên, mới đây, theo tiết lộ trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ tiết lộ đang phải chịu những triệu chứng hậu Covid-19 để lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.