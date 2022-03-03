Vừa qua, sau màn cầu hôn quy tụ sự chứng kiến của dàn sao đình đám Vbiz, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục gây xôn xao khi lộ bằng chứng đang mang thai với bạn trai trẻ tuổi. Mặc dù, nữ ca sĩ chưa một lần lên tiếng về đồn đoán này nhưng netizen đã đặc biệt soi ra nhiều hành động đáng nghi dạo gần đây.

Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh rất chăm mặc đồ rộng thùng thình hoặc khéo léo dùng tay, phụ kiện để che chắn đi vòng 2 mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Cho đến gần đây nhất, tối ngày 2/3, "team qua đường" đã bắt gặp Phạm Quỳnh Anh tham gia một sự kiện ra mắt phim.