Dạo gần đây, Phạm Quỳnh Anh rất chăm mặc đồ rộng thùng thình hoặc khéo léo dùng tay, phụ kiện để che chắn đi vòng 2 mỗi khi xuất hiện trước đám đông.
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Vừa qua, sau màn cầu hôn quy tụ sự chứng kiến của dàn sao đình đám Vbiz, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục gây xôn xao khi lộ bằng chứng đang mang thai với bạn trai trẻ tuổi. Mặc dù, nữ ca sĩ chưa một lần lên tiếng về đồn đoán này nhưng netizen đã đặc biệt soi ra nhiều hành động đáng nghi dạo gần đây.
Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh rất chăm mặc đồ rộng thùng thình hoặc khéo léo dùng tay, phụ kiện để che chắn đi vòng 2 mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Cho đến gần đây nhất, tối ngày 2/3, "team qua đường" đã bắt gặp Phạm Quỳnh Anh tham gia một sự kiện ra mắt phim.
Tuy nhiên, theo clip ghi nhận được, Phạm Quỳnh Anh được ai đó tháp tùng trên chiếc xế hộp sang xịn. Lần này, cô chọn mặc blazer dáng cực rộng giấu dáng triệt để. Dù có "zoom" sát vòng 2 cũng không thấy rõ độ tăng size như mọi lần.
Trước đó, khi đăng tải hình ảnh trên Facebook cá nhân về hậu trường chuẩn bị một đêm nhạc, Phạm Quỳnh Anh chọn outfit đen sang trọng nhưng đáng chú ý vẫn nhất nhất lấy tay che chắn vòng 2. Hay tại một sân khấu trình diễn, nữ ca sĩ bị tóm gọn vòng 2 'nhô cao' trong chiếc đầm dạ hội ôm sát cơ thể. Những điều này càng khiến netizen chắc chắn hơn về đồn đoán Phạm Quỳnh Anh mang thai là có thật.
Tuy nhiên, 1 điều khó chối cãi nhất là hậu ly hôn với Quang Huy, nhan sắc của Phạm Quỳnh Anh ngày một lên hương rõ rệt. Dù bước sang độ tuổi 37 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp.