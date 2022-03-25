Phạm Quỳnh Anh tiếp tục bị netizen soi ra "hint" đang có mối quan hệ hạnh phúc bên doanh nhân nhỏ tuổi. Lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng chính là chi tiết chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của nữ ca sĩ.

Phạm Quỳnh Anh từng có cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc với ông bầu Quang Huy. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi vào năm 2018. Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh luôn được người hâm mộ quan tâm, chú ý.

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ rằng hiện đã có "niềm vui nho nhỏ" ngay sau khi thông tin màn cầu hôn gây xôn xao Vbiz. Được biết, 'bến đỗ mới' của nữ ca sĩ là doanh nhân nhỏ tuổi hơn cô.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đăng đoạn clip thể hiện ca khúc Đêm Cô Đơn, song ca cùng "anh hai" Lam Trường. Trong clip này, các "thánh soi" còn tinh mắt phát hiện Phạm Quỳnh Anh đang đeo nhẫn cầu hôn ở ngón áp út. Điều này, khiến cư dân mạng đồn đoán rằng, nữ ca sĩ chuẩn bị lên xe hoa cùng doanh nhân trẻ tuổi, sau hơn 4 năm ly hôn.

Nhiều người đoán rằng đây chính là chiếc nhẫn tình trẻ cầu hôn Phạm Quỳnh Anh vào dịp Valentine vừa qua - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa lên tiếng chính thức về tin đồn sắp lên xe hoa. Nữ ca sĩ tập trung cho việc phát triển sự nghiệp ca hát, đồng thời, cô cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc hai cô con gái Tuệ Lâm và Tuệ An. Tuy nhiên, mọi nhất cử nhất động của nữ ca sĩ đều được cư dân mạng quan tâm hơn.

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