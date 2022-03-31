'Cậu cả, cô hai' nhà Phi Nhung ẩn ý 'luật Trời' giữa lúc bà Phương Hằng bị bắt, riêng Hồ Văn Cường chúc bình an bằng dòng trạng thái mùi mẫn khiến CĐM hoang mang tột độ?

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, "cậu cả" Đức Hiếu đính kèm dòng tạng thái: "Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn Đa khẩu hạ lưu tình".

Liên quan đến việc nữ đại gia bị tạm giam, con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đã có hàng loạt bài đăng chia sẻ lại ca khúc "Luật Trời" của mẹ nuôi như ngầm ẩn ý về ồn ào của bà Phương Hằng với giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc hồi giữa năm 2021.

Bài viết của Đức Hiếu - Ảnh chụp màn hình

Tuyết Nhung cũng chi sẻ: "Sống ở trên đời, luật nhân quả ngày sau…"

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến nữ đại gia Đại Nam song động thái của Đức Hiếu và Tuyết Nhung phần nào khiến CĐM ngầm hiểu có liên quan đến bà chủ Đại Nam.

Tuyết Nhung có động thái tương tự - Ảnh chụp màn hình

Về phần mình, từ sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường vẫn chưa có lần nào lên tiếng về mẹ nuôi. Hiện nam ca sĩ cũng đã hoàn toàn dọn khỏi nhà và nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, bầu Thụy.

Hồ Văn Cường hiện hạn chế nhắc về mẹ nuôi sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giữa lúc bà Phương Hằng bị tạm giam, cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện đoạn clip được cho là Hồ Văn Cường có hành động ủng hộ bà chủ Đại Nam.

Cụ thể, đoạn clip là hình ảnh của Hồ Văn Cường và phần nhạc nền là một số câu nói "làm nên tên tuổi" được cắt ra từ livestream của bà Phương Hằng. Đi cùng đoạn clip là dòng trạng thái: "Thương cô! Mong cô bình an".

Hình ảnh được cắt từ clip đang gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Internet

Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi xem được đoạn video này. Tuy nhiên sự thật đây không phải kênh video chính thức của Hồ Văn Cường mà chỉ là một kênh chuyên đăng lại các đoạn clip của giọng ca trẻ. Do nhận được nhiều lượt theo dõi và lượt thả tim từ người xem nên khiến netizen lầm tưởng đây là kênh chính chủ.

Được biết, tại thời điểm rời "nhà chung", nam ca sĩ đã trả lại toàn bộ tài khoản MXH cho phía công ty quản lý. Hiện, CĐM chỉ thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh của giọng ca Tiền Giang trên các hội nhóm fan hoặc trang cá nhân của danh ca Ngọc Sơn.