'Cậu cả, cô hai' nhà Phi Nhung ẩn ý 'luật Trời' giữa lúc bà Phương Hằng bị bắt, riêng Hồ Văn Cường chúc bình an bằng dòng trạng thái mùi mẫn khiến CĐM hoang mang tột độ?

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.