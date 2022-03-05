Không kêu gọi rình rang hay hô hào lớn tiếng, đây là cách mà bầu Thụy ủng hộ và 'bảo vệ' Hồ Văn Cường

Hậu trường 05/03/2022 17:37

Bầu Thụy từng tuyên bố hỗ trợ Hồ Văn Cường từ sự nghiệp đến cuộc sống, thậm chí còn cậy nhờ "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn dạy dỗ con nuôi Phi Nhung. Những hành động bảo vệ giọng ca trẻ của ông bầu giàu có nhận được rất nhiều sự cảm kích của CĐM.

Thời gian Hồ Văn Cường gặp ồn ào với ekip Phi Nhung, bầu Thụy là một trong những vị đại gia ngỏ lời muốn giúp đỡ nam ca sĩ. Tuy nhiên, phải một thời gian sau, Hồ Văn Cường mới đồng ý lời giúp đỡ và về "dưới trướng" của bầu Thụy, được danh ca Ngọc Sơn dạy thanh nhạc.

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Hiện, bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn đã liên tục hỗ trợ cho Hồ Văn Cường để giọng ca trẻ phát triển sự nghiệp - Ảnh chụp màn hình

Sau khi giúp đỡ Hồ Văn Cường, danh ca Ngọc Sơn đã hỗ trợ giọng ca trẻ luyện giọng và có thêm nhiều show diễn. Trong một chia sẻ với PV Thanh Niên về "cậu học trò" mới này, nam danh ca cũng tiết lộ về mức cát-xê khổng lồ mà Cường nhận được sau khi quay trở lại con đường ca hát. Theo đó, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì lên tới 200 triệu. Cụ thể, Ngọc Sơn nói: "Thì hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ kí đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi".

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Hồ Văn Cường thay đổi phong cách ở lần trở lại mới sau nhiều biến cố gia đình - Ảnh: Internet

Đến mới đây, bầu Thụy lại tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của mình khi chia sẻ lại lịch diễn của Hồ Văn Cường cùng với danh ca Ngọc Sơn và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác. Điều khiến CĐM chú ý hơn cả chính là người tài trợ cho chương trình này lại là Công ty Xi măng Xuân Thành và Công ty Bảo hiểm Xuân Thành - đều thuộc sở hữu của bầu Thụy. 

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Bài đăng của bầu Thụy - Ảnh chụp màn hình

Không rình rang, không kêu gọi rùm beng trên MXH nhưng hành động mới nhất của bầu Thụy cho thấy ông luôn tạo điều kiện và quan tâm đến mọi hoạt động của Hồ Văn Cường.

Trước đó, khi ngỏ ý giúp đỡ giọng ca trẻ, vị đại gia này còn từng để ảnh đại diện hình Hồ Văn Cường và tuyên bố nam ca sĩ gốc Tiền Giang là 1 trong số thần tượng của mình.

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Đến mới đây, sau khi được danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy hỗ trợ phát triển sự nghiệp, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường đã dần trở lại showbiz và tham gia nhiều show diễn với mức cát xê bất ngờ. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang có tiến triển mới thì giọng ca quê Gò Công lại gặp chuyện không vui

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Ngọc Sơn bầu Thụy Phi Nhung

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