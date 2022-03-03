Từ sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung , cuộc sống của Hồ Văn Cường càng được CĐM chú ý. Được biết, tại thời điểm "dứt áo ra đi" sau khi được hoàn trả tiền cát xê, giọng ca Tiền Giang đã trả lại tất cả MXH bao gồm Fanpage, tài khoản Facebook và kênh Youtube.

Đến mới đây, sau khi được danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy hỗ trợ phát triển sự nghiệp, giọng ca trẻ đã dần trở lại showbiz và tham gia nhiều show diễn với mức cát xê bất ngờ. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang có tiến triển mới thì giọng ca quê Gò Công lại gặp chuyện không vui. Được biết, nhóm FC có hàng trăm nghìn thành viên của cậu vừa bị hack và trở thành hội chợ mua bán online.

Group fan hâm mộ Hồ Văn Cường với hơn 100.000 thành viên...

Hiện tại, khi CĐM truy cập vào nhóm FC này chỉ thấy toàn những bài bán hàng, đủ mọi mặt hàng lớn nhỏ từ quần áo đến giày dép, đồ gia dụng đều có đủ. Rất đông fan đang tỏ ra vô cùng bức xúc và đang cố tìm cách lấy lại nhóm.