Rời 'nhà chung' đã lâu, Hồ Văn Cường vẫn tiếp tục gặp 'BIẾN', fan hâm mộ bức xúc tột độ vì hành vi 'bẩn'

Hậu trường 03/03/2022 16:15

Đến mới đây, sau khi được danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy hỗ trợ phát triển sự nghiệp, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường đã dần trở lại showbiz và tham gia nhiều show diễn với mức cát xê bất ngờ. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang có tiến triển mới thì giọng ca quê Gò Công lại gặp chuyện không vui

Từ sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung, cuộc sống của Hồ Văn Cường càng được CĐM chú ý. Được biết, tại thời điểm "dứt áo ra đi" sau khi được hoàn trả tiền cát xê, giọng ca Tiền Giang đã trả lại tất cả MXH bao gồm Fanpage, tài khoản Facebook và kênh Youtube.

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Gia đình của giọng ca nhí hiện đã thuê nhà ở sau khi giải quyết vụ cát xê với ekip ca sí Phi Nhung - Ảnh: Internet
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Hồ Văn Cường hiện đã dần ổn định tâm lý sau nhiều biến cố và trở lại showbiz với hình tượng mới - Ảnh: Internet

 

Đến mới đây, sau khi được danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy hỗ trợ phát triển sự nghiệp, giọng ca trẻ đã dần trở lại showbiz và tham gia nhiều show diễn với mức cát xê bất ngờ. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang có tiến triển mới thì giọng ca quê Gò Công lại gặp chuyện không vui. Được biết, nhóm FC có hàng trăm nghìn thành viên của cậu vừa bị hack và trở thành hội chợ mua bán online.

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Group fan hâm mộ Hồ Văn Cường với hơn 100.000 thành viên...

Hiện tại, khi CĐM truy cập vào nhóm FC này chỉ thấy toàn những bài bán hàng, đủ mọi mặt hàng lớn nhỏ từ quần áo đến giày dép, đồ gia dụng đều có đủ. Rất đông fan đang tỏ ra vô cùng bức xúc và đang cố tìm cách lấy lại nhóm.

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Nay lại biến thành 'hội chợ' với đủ các loại mặt hàng được bày bán công khai - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi, Hồ văn Cường dần rũ bỏ hình ảnh cậu bé dân ca năm nào. Hiện tại giọng ca sinh năm 2003 trở nên đa năng hơn và cố gắng thử sức ở nhiều thể loại nhạc. Bên cạnh đó, phong cách thời trang, cách ăn mặc của Hồ Văn Cường cũng đã có nhiều thay đổi, khác biệt hơn rất nhiều.

Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khoe ảnh cùng các em, tuyệt nhiên đã 'lãng quên' Hồ Văn Cường?

Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khoe ảnh cùng các em, tuyệt nhiên đã 'lãng quên' Hồ Văn Cường?

Mới đây, Tuyết Nhung - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, đã đăng ảnh cùng các em. Tuy nhiên, như mọi lần, nữ ca sĩ trẻ vẫn không nhắc đến người anh em Hồ Văn Cường.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Ngọc Sơn Bầu Thụy Phi Nhung

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